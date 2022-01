Capelli, esiste una lunghezza massima | Oltre questa non ti potranno crescere

Per molti di noi, la lunghezza dei capelli è estremamente importante. Malgrado questo non è detto che li vedrai crescere fino al sedere.

Infatti per alcuni di noi i capelli lunghi riescono ad arrivare solo fino alle spalle.

Capelli, esiste una lunghezza massima?

Molti ritengono che nulla di ciò che si fa in materia di cura dei capelli può avere un effetto significativo sulla lunghezza e lo spessore dei propri capelli perché “questa cosa della capigliatura è solo questione di geni” . O almeno apparentemente. sembra che sia così.

Nel tentativo di vederli crescere in salute, ci ritroviamo alle prese con il provare nuovi prodotti e stili protettivi. A dispetto di questo non riusciamo ancora a vedere la nostra chioma crescere oltre una certa lunghezza.

Tutto ciò può essere estremamente frustrante quando si cerca di raggiungere un obiettivo, e on più vediamo gli altri raggiungere dei risultati sorprendenti, mentre noi rimaniamo al palo.

Perché non crescono

Nonostante si stiano facendo dei balsami accurati, si dorma indossando una cuffietta di raso o seta e si usi uno styling con un calore minimo, l’unico motivo per cui la nostra capigliatura non supera una certa lunghezza è dovuto alla genetica.

Alla base di tutto c’è la genetica, in effetti lei ha il controllo di te. Ad iniziare dal tono della tua pelle, alla struttura ossea, riguardo all’altezza, per finire con il colore degli occhi. Ebbene tutte queste cose sono sotto il controllo della genetica.

Di fatto alcune persone hanno la possibilità di farli crescere fino ai fianchi, e questo senza nemmeno provarci. Al contrario altri riescono a farli arrivare fino alle spalle, a prescindere dalle attenzioni che dedicano loro.

Quindi la lunghezza massima dei capelli ha molto a che fare con la genetica, anche se si è fatto di tutto per migliorare la salute dei propri capelli. Non dimentichiamo che, oltre alla lunghezza, si devono affrontare periodi di stress, i quali possono causare un aumento della quantità di capelli che perdiamo.

Infatti non è insolito che in un periodo di circa tre mesi, dopo un periodo difficile, si possa vedere un aumento della loro caduta. Senza contare che la crescita dei capelli diminuisce con l’età, con l’avanzata di questa arrivano delle variabili che non sono ottimali per la crescita dei capelli.