Che fine ha fatto Alberto Tomba? Irriconoscibile. Vediamo la sua clamorosa trasformazione. Rimarrete a bocca aperta. Ecco cosa fa oggi il campione olimpico e come è cambiato.

Il famoso campione olimpico è irriconoscibile. Avete visto qualche suo scatto recente? Ecco come è cambiato nel tempo. Assurdo.

Che fine ha fatto Alberto Tomba

Alberto Tomba è un famoso sportivo italiano, campione olimpico nella disciplina di sci alpino. Ha una carriera brillante alle spalle costellata da incredibili successi. Tantissimi sono i premi che ha vinto.

Ha esordito nel mondo dello sport nel lontano 1987 conquistando la medaglia d’oro in questa disciplina sportiva che gli darà per tanti anni ancora grandi soddisfazioni. Da quel momento non si è fermato un attimo.

Ha vinto per ben 50 volte la Coppa del Mondo ed è tra gli sportivi che ha alzato più coppe e conquistato più medaglie al mondo. Nel 1998 ha deciso di porre fine alla sua carriera sportiva concludendo una vita segnata da grandi successi con un’ultima e meravigliosa vittoria.

Dopo il ritiro dalle piste, Alberto Tomba si è dedicato alla sua vita privata. Per 4 anni ha avuto una relazione con l’ex miss Italia Martina Colombari. I due si sono lasciati per incompatibilità caratteriali ma ancora oggi sono in ottimi rapporti.

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto Alberto Tomba che da tempo è scomparso dal mondo dello sport e dello spettacolo. Lo sportivo ha cambiato vita e anche aspetto. Lo avete visto di recente? È irriconoscibile.

La trasformazione dello sciatore

Campione indiscusso nella disciplina di sci alpino, Alberto Tomba è tra gli sportivi più seguiti e amati dagli italiani. Nel 1998, dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni, Tomba ha deciso di ritirarsi dal mondo delle gare e di dedicarsi ad attività più tranquille.

Come dimenticare il 1995, l’anno in cui lasciò il mondo senza parole: Tomba vinse per l’ennesima volta la coppa mondiale dopo aver sciato per metri sotto la neve in costume da bagno. Ritirato il trofeo, lanciò lo stesso in faccia ad un paparazzo che qualche tempo prima lo aveva fotografato di nascosto e ridicolizzato sui giornali.

Questo fu soltanto uno degli episodi che portò Tomba a decidere di lasciare il mondo dello sport perché la popolarità stava invadendo eccessivamente la sua vita privata. Dopo aver appeso al chiodo gli sci, Alberto ha testato una strada alternativa allo sport, quella della recitazione.

L’abbiamo visto protagonista insieme a Michelle Hunziker nella pellicola Alex l’ariete che non ha riscosso però assolutamente successo. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2021 quando Amadeus lo ha invitato come ospite speciale sul famoso palco dell’Ariston.

Come si può notare da alcuni scatti recenti, Alberto Tomba è completamente cambiato. Oggi è un uomo maturo, più in carne rispetto al passato e con più rughe. Continua a lavorare negli ambienti sportivi come allenatore e manager e cerca di tenere sempre la sua vita privata lontano dai riflettori, mostrandosi solo di tanto in tanto in TV.