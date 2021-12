Nel GF VIP ne stanno succedendo di cotte e di crude. Soleil infatti ha scoperto che Alex le ha scritto una lettera di addio, prima di uscire.

Al GF VIP ne stanno succedendo di tutti i colori. In casa gira la voce che Alex Belli, l’attore di Centovetrine voglia abbandonare la casa del Grande Fratello per poter tornare dalla moglie.

Lo stesso attore infatti ha scritto una lettera di addio alla concorrente Soleil, la quale ammette di provare amore per lui e che sappia che il sentimento è reciproco. Ma Alex, al di fuori della casa ha un’altra vita, su questo non ci piove.

“Che ci siamo amore tra di noi, è un dato di fatto” dice.

Alex dunuqe ha il dubbio se uscire o meno dalla casa, lasciando Soleil sola all’interno per poter tornare dalla moglie. Scopri tutti i dettagli.

GF VIP – Soleil scopre della lettera che Alex le ha scritto prima di abbandonare la casa

Alex, dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 in prima serata, ha fatto recapitare una lettera a Soleil. Il tutto sarebbe dovuto essere un segreto, ma pare che la modella lo abbia scoperto anche prima del dovuto.

A detta sua, lo avrebbe scoperto da Jessica, la quale le avrebbe svelato che Alex stava preparando una lettera per lei.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Soleil: la mano di Alex finisce proprio lì | La telecamera inquadra tutto

Nel confessionale poi Alex le confessa che quella sera stessa sarebbe voluto andare via, travolto dalla confusione ma dalla voglia voler rimettere la sua vita precedente in ordine, tornando con la moglie e le sue vecchie abitudini.

Alex però ancora non sa che la moglie è andata via di casa, impacchettando la sua roba e lasciando così definitivamente il marito. Questo pare che ancora non gli sia stato comunicato per evitare che Alex vada via prima della scadenza del suo contratto, ma pare proprio che lui voglia andare via ugualmente.

Infatti dice a Soleil:

“Se mia moglie venisse al Grande Fratello, non credo che la lascerei andare da sola. Tornerei con lei”

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6, Biagio si butta addosso a Soleil davanti a Alex: lui impazzisce e sculaccia

Soleil lo incita allora ad andarsene:

“Cosa ti cambia? Esci e vai da lei se vuoi questo”

Voi che ne pensate?

Federica Giova