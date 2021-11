WhatsApp, il trucco per usarlo senza SIM

L’applicazione WhatsApp non si può utilizzare in assenza di un numero di cellulare attivo, di un recapito che consenta all’utente di creare un profilo. Un account WhatsApp può essere usato su un solo telefono (o tablet) per volta con un medesimo recapito telefonico.

Si può avere su due telefoni ma non si può usare l’account simultaneamente su entrambi i device. Se alterni spesso il tuo account su diversi smartphone puoi rischiare di perdere per sempre le chat: insospettirebbe gli algoritmi della piattaforma di messaggistica istantanea che bloccherebbero definitivamente l’account.

Esiste un modo per aggirare i limiti imposti da WhatsApp? Siamo pronti a svelarti 3 trucchi per usarlo senza SIM.

Usare WhatsApp senza SIM: sfrutta un numero temporaneo

Su Internet è facile trovare numeri di cellulare temporanei. Il numero temporaneo serve a ricevere il messaggio di attivazione per ottenere un secondo account WhatsApp da usare come vuoi.

Questo trucco presenta un paio di controindicazioni. Non si ha mai il controllo totale di un numero temporaneo: potrebbe usarlo qualcun altro (per attivare un secondo account WhatsApp) e ti ritroveresti senza numero.

Per consentire ai tuoi amici di chattare con te senza problemi, devi memorizzare il numero temporaneo e comunicarlo alle persone che conosci per scambiare messaggi.

Utilizza la SIM di un altro telefono

Sfruttare il numero di un altro cellulare non ancora iscritto sulla piattaforma è il trucco più semplice da utilizzare. Può trattarsi di una SIM inserita in un cellulare non smart, un vecchio numero che non usi da tempo, il numero di tuo zio. L’importante è che non risulti già utilizzato per la registrazione di un account sulla piattaforma.

Ti basterà inserire il numero all’atto dell’iscrizione su WhatsApp e digitare il codice di sicurezza ricevuto via SMS.

Opta per WhatsApp Web se non hai una SIM

Se non riesci a mettere in atto i due trucchi precedenti e non hai a disposizione nessun numero di cellulare puoi optare per WhatsApp Web da usare su PC, smartphone o tablet. In questo modo, potrai continuare a scambiare messaggi, vocali e foto con amici e parenti anche senza una SIM.

Non potrai creare un secondo profilo, dovrai accontentarti di utilizzare il tuo vecchio account.