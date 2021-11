WhatsApp, finalmente il mega aggiornamento che tutti aspettavano

La versione di WhatsApp si aggiorna anche su iOS e inserisce anche una nuova e gradita funzione, molto attesa dagli utenti.

Il recente perfezionamento di WhatsApp per iOS è alla fine pronto per il download, quali i cambiamenti essenziali saranno stati apportati dal team dell’ applicazione creata nel 2009 da Jan Koum di Kiev e da Brian Acton.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp

È disponibile sul mercato l’ultimo update di WhatsApp per iOS, arrivato alla versione 2.21.211. In seguito all’aggiornamento gli utenti hanno l’opportunità di unirsi alle videochiamate di gruppo, per quanto già iniziate, non viene richiesto di farle ripartire a causa dei “ritardatari”.

Basterà che in qualsiasi momento, l’utente clicchi sul pulsante “Join” (Partecipa ).

Oltre a questo interessante aggiornamento, non è l’unico sulla piattaforma di messaggistica per iOS: cosa si potranno fare gli utenti grazie all’ultimo aggiornamento?

Non solo videochiamate di gruppo

In particolare, la versione 2.21.211 di WhatsApp per iOS contiene le seguenti modifiche:

A partire da ora è più facile partecipare alle conversazioni di gruppo in corso in modo diretto all’interno dei gruppi di messaggistica.

Basta cliccare su “Unisciti” nel corso della conversazione anche per analizzare la nuova funzione.

Nuvole, colori e sfondi rinnovati per consentire alle chat di vedere un nuovo look.

Anticipazioni dei link migliorate per fornire ulteriori particolari, tra cui immagini più grandi.

In questo modo è anche possibile silenziare il video e vedere la sua dimensione in anteprima prima della condivisione del video.

È stato aggiunta la consultazione degli adesivi al momento della modifica dei file multimediali o dello stato.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, stai molto attento se ti arriva questo messaggio: è una truffa

LEGGI ANNCHE —> WhatsApp, adesso è ufficiale: dal 1 novembre non funzionerà più, i modelli

L’aggiornamento è per il momento in corso di roll-out. È bene ricordare che la messaggistica di WhatsApp per iOS è presente gratuitamente su App Store.