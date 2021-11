Iva Zanicchi: la figlia lontana dal mondo dello spettacolo | Identica alla madre

By

Avete mai visto l’unica figlia di Iva Zanicchi nata dall’amore con un famosissimo direttore artistico? E’ bellissima proprio come lei, sono due gocce d’acqua: una somiglianza davvero sconvolgente, vediamola.

La figlia della nota cantante di “Zingara” si chiama Michela Ansoldi e non ama affatto apparire. La sua vita è sempre stata lontana dai riflettori, per questo, è il momento di conoscerla meglio: vediamola, la somiglianza con sua madre vi lascerà a bocca aperta.

Iva Zanicchi e sua figlia Michela Ansoldi

Iva Zanicchi, senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, è una delle cantanti più conosciute e amate del panorama musicale e televisivo italiano, grazie alla sua simpatia e spontaneità ha conquistato anche un pubblico molto giovanile. La sua carriera ha inizio nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli con un festival itinerante. Ma il successo arriva con la canzone Come ti vorrei.

Durante le riprese del film Una ragazza tutta d’oro scopre di aspettare un bambino da Antonio Ansoldi, direttore artistico della Ri-Fi. Un evento che la spinge a sposarsi il 19 luglio a Bologna nel 1967 e 5 mesi dopo nasce proprio sua figlia Michela: conosciamola meglio.

Chi è Michela Ansoldi

Michela Ansoldi è una donna molto riservata che non ama affatto apparire come sua mamma, proprio per questo ha scelto una strada completamente diversa, infatti, è una psicologa.

Da piccola ha sofferto la lontananza, perché la famosa cantante ha sempre avuto una vita movimentata a causa del suo lavoro. Iva rimpiange un po’ i momenti non trascorsi con sua figlia, infatti, durante un’intervista ha raccontato:

“Io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuto, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Ma a parte questo, le due hanno un rapporto speciale. Si sostengono a vicenda e ora non perdono mai l’occasione per vedersi. Sfruttano ogni momento libero per stare insieme, Iva è anche una nonna molto presente, dato che Michela è mamma di due splendidi ragazzi: Luca (1998) e Virginia (2003).