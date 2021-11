Gf Vip 6, Alex gelosissimo ai tempi di Temptation Island: “Gliele hai messe in faccia”

Durante la sua partecipazione a Temptation Island Alex Belli si è trovato più volte a fare la parte del marito geloso.

L’Alex Belli visto in questa prima parte del Grande Fratello Vip sembra un’altra persona rispetto a colui che ha partecipato a Temptation Island. Sull’isola, infatti, più volte ha avuto discussioni, anche abbastanza accese, con sua moglie a causa della sua gelosia. Ora che è all’interno della casa però l’uomo sembra più interessato a fare nuove amicizie e per questo Delia Duran avrebbe addirittura minacciato di porre fine alla loro relazione.

Delia avrebbe minacciato di lasciare Alex Belli

Come detto durante la loro partecipazione come coppia al programma condotto da Alessia Marcuzzi, Delia si era avvicinata molto al tentatore Riccardo scatenando l’ira di suo marito. Quest’ultimo avrebbe addirittura cercato di flirtare con una single per vendicarsi. Nonostante sia stato palese il tentativo dell’uomo, Delia, probabilmente anche lei accecata dalla gelosia, reagì in malo modo durante il loro confronto al falò.

La ragazza confessò come aveva accettato di prendere parte al programma per dimostrare quanto amava Alex, confessando come con il tentatore c’è stata solamente una forte attrazione fisica ma nulla di più. Nonostante ciò, quindi, Belli è rimasto impassibile dicendo a sua moglie come non si rendesse conto di quello che faceva. La questione, inoltre, è completamente degenerata quando l’uomo ha toccato il tema legato ai massaggi.

Qualcuno ha avuto il sospetto che la coppia stesse solamente recitando

La Duran, infatti, avrebbe fatto numerosi massaggi ai single ma uno in particolare, quello che ha coinvolto lo stesso Riccardo, avrebbe infastidito in particolare suo marito. Secondo Alex, infatti, durante l’atto Delia avrebbe lasciato che il volto del ragazzo affogasse nel suo seno. Quest’ultima, quindi, ha provato a giustificarsi dando la colpa alla posizione in cui si trovava, una spiegazione però che non sembra aver convinto neanche Alessia Marcuzzi la quale è scoppiata a ridere.

LEGGI ANCHE —> Alex Belli, vi ricordate la reazione shock a Temptation Island dopo il falò? Impensabile oggi

LEGGI ANCHE —> Alex Belli, cosa successe all’Isola dei Famosi con la moglie| Lo sta facendo di nuovo

L’ultimo disperato tentativo per dimostrare la propria “innocenza”, inoltre, è stato replicare il gesto verso la conduttrice. Ad oggi non si è ancora saputo se il siparietto è stato prontamente recitato dai due o ci fosse stata un’autentica gelosia da parte di Alex Belli la quale più volte nel corso del programma ha dimostrato di essere molto legato a Delia.