Bonus Patente 1000 euro | Cosa fare per ottenerlo subito

Questo bonus servirà a chi deve ancora prendere la patente o l’abilitazione professionale per lavorare come autotrasportatore.

Con il decreto infrastrutture, è in arrivo il nuovo bonus patente rivolto agli under 35 con il quale oltre a prendere la licenza di guida, potranno ottenere l’abilitazione CQC, necessaria per lavorare come autotrasportatori. Nello specifico questo ennesimo bonus stanziato dal Governo arriverà agli aventi diritto come rimborso spese fino ad un massimo di 1.000 euro. Per poter accedere alla sovvenzione, quindi, bisognerà essere sotto i 35 anni ed essere titolari del Reddito di Cittadinanza o altri ammortizzatori sociali.

Il bonus rimborserà fino al 50% delle spese

Il rimborso, quindi, verrà accreditato a chi ha pagato le spese per conseguire la patente o per ottenere l’abilitazione da autotrasportatore. Il bonus, come detto, è di 1.000 euro anche se c’è da specificare come il rimborso non potrà superare il 50% della nostra spesa totale. Ovviamente dovremo dimostrare la somma pagata con l’apposita documentazione.

Non solo, chi farà domanda per il finanziamento dovrà dimostrare come entro 3 mesi dal conseguimento della patente o della specializzazione ha ottenuto un contratto di lavoro con la qualifica di conducente. Inoltre questo contratto, per essere ritenuto valido, dovrà avere una durata di almeno sei mesi. Sarà, quindi, il Ministero delle Infrastrutture a fornire i termini e le modalità con cui potremo accedere alla domanda e le modalità di erogazione.

La modalità di erogazione

Per quanto riguarda i veicoli speciali come quelli della protezione civile e degli enti del terzo settore sono previste delle particolari agevolazioni. Ad esempio a quest’ultimi sarà consentito l’uso di un rimorchio utile al trasporto di una larghezza superiore a quella del veicolo trainante. Inoltre, a causa degli effetti negativi generati dalla pandemia di Covid-19 non sarà previsto alcun contributo economico per il 2022 da parte degli operatori economici operanti nel settore del trasporto.

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni in merito. Ricordiamo, inoltre, come sono stati da poco resi noti gli incentivi che verranno stanziati nel mese di novembre tra cui quello il bonus terme che sarà rivolto a tutti, senza limitazioni derivate dal nostro reddito ISEE.