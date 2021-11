Termosifone, quanto costa tenerlo acceso 1 ora | Cifra impensabile

Il costo del termosifone nei mesi freddi pesa sul portafoglio delle famiglie italiane. Quanto costa tenerlo acceso 1 ora?

Si tratta di una spesa inevitabile destinata ad aumentare se, ad esempio, si lavora in smart working o per via della permanenza in casa di bambini o anziani, particolarmente sensibili al freddo.

Per determinare il volume di spesa, bisogna considerare fattori come il tipo di sistema di riscaldamento, il tipo di tecnologia (caldaia a gas, a gasolio, pompa di calore, stufa a pellet), le dimensioni della casa, il tipo di combustibile utilizzato.

Rispondiamo alla domanda prendendo come esempio termosifoni che funzionano con gas metano in una casa di 100 metri quadri.

Ecco quanto costa tenere acceso un’ora il termosifone. E’ possibile risparmiare metano?

Quanto costa tenere acceso un’ora il termosifone a metano?

Gran parte dei consumatori, oggi, utilizza un sistema di riscaldamento autonomo a metano, quindi, prenderemo in esame questo tipo di combustibile.

Riscaldare un’abitazione di 100 mq significa consumare all’incirca 4.500 calorie (3.000 calorie di base a cui aggiungere un buon 50% per la dispersione termica dovuta alla trasmittanza). Consumare 4.500 calorie si traduce in 5,23 kWh.

Il costo di 1 kWh termico è dato dal rapporto tra prezzo a metro cubo di metano e numero di kWh termici prodotti con un mc di metano: 1 kWh termico prodotto con una caldaia a gas costa tra 0,087 e 0,11 euro a kWh.

Considerando che il costo medio domestico di 1 kWh per una caldaia a metano è di 0,11 euro, è sufficiente moltiplicare 0,11 x 5,23 kWh. Il risultato finale è 0,57 euro indicante il costo orario. Tenere acceso 1 ora un termosifone alimentato a metano costa in media 0,57 euro all’ora in un appartamento di 100 mq.

Quante ore, in media, resta acceso il termosifone in casa? Almeno 10 ore: quindi, il costo medio giornaliero è di circa 5,70 euro.

Quanti giorni all’anno è necessario utilizzare il termosifone per riscaldare l’ambiente? Nel corso dell’anno, in genere, si accende il riscaldamento per almeno 160 giorni. Con un rapido calcolo (5,70 x 160), risulterà che ogni anno si spendono circa 912 euro per un termosifone a metano in una casa di 100 mq.