La zucca non è una verdura | Lo sbaglio che facciamo tutti

Abbiamo finito da poco di intagliare la nostra zucca per Halloween, ma è doveroso ricordare che la zucca non è una verdura.

Al supermercato la voce frutta e verdura vede uniti sui banchi due prodotti alimentari differenti, e tutti si pensa erroneamente che la zucca sia una verdura. In realtà non così, ma non è l’unico frutto considerato una verdura…

Frutta e verdura: classificazione

Mele, arance, pere… quando pensiamo a questo tipo di alimento di solito li includiamo senza esitazione all’interno del gruppo dei frutti.

Tuttavia, se parliamo, ad esempio, di un pomodoro o di una zucchina, la nostra testa ‘le inserisce mentalmente’ nel mondo delle verdure nel modo sbagliato.

Da un punto di vista botanico, questi alimenti rientrano nel gruppo dei frutti: ” organi vegetali” che succedono al fiore della pianta dopo la fecondazione. Spesso l’uso culinario che diamo a molti di questi frutti è più vicino al campo degli ortaggi, da qui ne deriva la confusione…

Da secoli l’uomo utilizza le parti commestibili di innumerevoli piante per il proprio consumo. Che siano foglie come nel caso di: spinaci, bietole, indivie o di gambi come: asparagi, porri o sedano. Allo stesso modo vengono utilizzate le infiorescenze quali: i carciofi i broccoli, e i bulbi come aglio e cipolle. Sono commestibili perfino le radici, come: carote e ravanelli e, naturalmente, i frutti.

Alcuni esempi di alimenti che, sebbene nel nostro immaginario non siano associati al mondo della frutta, in realtà, tecnicamente lo sono: pomodori, peperoni, melanzane, avocado, zucchine, cetrioli, piselli e le zucche.

La zucca non è una verdura

Anche la zucca tecnicamente è un frutto, e anche, come l’avocado funziona benissimo sia nel mondo del salato che in quello dolce.

Ed è che con esso che possiamo preparare, ad esempio, una deliziosa crema o una spettacolare preparazione di una torta di quelle a cui nessun goloso può resistere. Senza dimenticare, ovviamente, il gioco delle zucche che ci regala con l’arrivo di Halloween, non solo come elemento decorativo ma anche culinario, per la preparazione di ricette per bambini. La zucca una delizia che, inoltre, è ormai in piena stagione.