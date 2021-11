Francesco Renga è uno dei cantanti più amati e seguiti di sempre. La sua voce infatti ha fatto innamorare migliaia di ragazzine e ancora oggi ci riesce.

Francesco Renga da giovane

E’ sicuramente uno dei cantanti più apprezzati del palinsesto musicale. La sua voce infatti ha incantato sempre il pubblico. La sua musica infatti ha un grande successo non solo in Italia ma anche all’estero, dove ha un ottimo successo. Attualmente però Renga è uno dei giudici di All togerher Now, insieme a Rita Pavone, J-ax, Anna Tatangelo. Il programma riscuote come ognni anno un grandissimo successo, ma il suo primo esordio nel mondo dello spettacolo per Renga è avvenuto insieme al suo gruppo musicale.

Il cantante bresciano infatti ha ottenuto i suoi primi successi con l’esordio in televisione insieme al suo gruppo musicale i Timoria. Purtroppo il grippo non ha avuto tantissimo successo e poco dopo si sciolse. Cosi Renga decise di avviare la sua carriera completamente da solo e solo con le sue forze, il resto e storia. Ma da giovane il cantante si presentava completamente diverso da oggi. Da giovanissimo Renga infatti sembrava un vero è proprio cantante metal. Il suo stile infatti era completamente diverso da quello di oggi. Capelli lunghissimi e ricci, senza barba e forse con qualche chilo in più. Nonostante ciò il suo successo nel mondo femminile non era da meno.

Renga e la relazione con Ambra Angiolini

Ma la musica non è stato l’unico motivo che lo ha portato sotto la luce dei riflettori, a risuonare ancora di più è stata la sua relazione con una delle attrici italiani più belle e amate di sempre, Ambra Angiolini. I due infatti hanno passato una vita insieme, ma a quanto pare la loro relazione è finita da un pò. L’amore tra i due è durato diversi anni ed infatti dal loro rapporto sono nati anche due figlia Yolanda e Lonardo. Attualmente i due si frequentano solo per il bene dei loro bambini e ognuno conduce la propria vita al fianco dei rispettivi partner.