Belen Rodriguez, una delle showgirl più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo, è senza dubbio la regina del gossip. In passato, durante un’intervista a Panorama ha raccontato alcuni retroscena sconcertanti sulla sua famiglia, in particolare su suo padre Gustavo: scopriamo di più.

Il papà di Belen Rodriguez, prima che sua figlia diventasse famosa faceva completamente un’altra vita: scopriamo il retroscena sconcertante.

Chi è Gustavo Rodriguez, il papà di Belen Rodriguez

Gustavo Rodriguez, conosciuto per essere il papà della famosissima showgirl argentina, Belen Rodriguez. In più occasioni è apparso in televisione e ogni volta che l’abbiamo visto, non abbiamo potuto non notare il suo animo calmo e gentile

Ma non tutti sanno che da ragazzo non era così tranquillo, infatti, era un cantante rock molto ribelle che ogni tanto fumava anche qualche spinello. Ma per conquistare la sua attuale moglie Veronica (la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias) ha dovuto abbandonare quella vita troppo frenetica.

Come tutti sappiamo, dal loro amore sono nati tre figli stupendi, ma quando si sono conosciuti la donna era già impegnata con un altro uomo. Inoltre, venivano da due realtà molto diverse dato che lei era figlia di un ufficiale dell’esercito, mentre lui era un musicista un po’ trasgressivo.

Ora Gustavo è un uomo completamente diverso e super innamorato della sua bellissima famiglia che non cambierebbe mai per nessuna ragione al mondo. Lui ha rivoluzionato la sua vita per amore di Veronica, ma non tutti sanno che quando ha interrotto la sua vita da “bad boy” è diventato un pastore anglicano: scopriamo di più.

Gustavo Rodriguez e il suo passato da prete

Belén Rodriguez, durante una lunga intervista rilasciata a Panorama ha raccontato della sua forte educazione religiosa che ha ricevuto sin da bambina. Lei insieme ai suoi fratelli è stata cresciuta da suo padre Gustavo che era un pastore della Chiesa anglicana federal argentina in cui c’erano tantissimi divieti, tra cui la minigonna.

Un giorno, il papà della showgirl fu messo di fronte ad una scelta davvero sconcertante. Tutto iniziò a causa di un servizio fotografico in intimo della figlia 16enne, una notizia che non piacque affatto alla Chiesa, per questo lo avvertirono dicendo: “O fai smettere Belén o esci tu dalla Chiesa”. Lui ovviamente decise di abbandonare il suo percorso religioso per amore di sua figlia Belèn.