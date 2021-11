Belen Rodriguez: quanto guadagna la bella showgirl? Cifre stellari

Sapete quanto guadagna Belen Rodriguez? Cifre da paura per la bellissima argentina.

Belen Rodriguez è una amatissima conduttrice e showgirl argentina dal talento indiscusso. Ma sapete quanto guadagna? Rimarrete senza parole.

Quanto guadagna Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una famosa showgirl argentina naturalizza italiana che da ormai tanti anni ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie alla sua bravura e professionalità. Da sempre al centro di gossip e cronaca rosa, l’ex moglie di Stefano De Martino non smette di far parlare di sé.

Solo qualche giorno fa è stata protagonista di un gossip che ha infiammato il web. È circolata infatti voce che la showgirl e il compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese, fossero in crisi.

Da tempo non si mostravano più insieme sui social e anche a diversi eventi pubblici si sono presentati separati. Poi Antonino ha pubblicato uno scatto in compagnia della bella argentina e di un’amica mettendo a tacere tutti i rumors sul loro conto.

Crisi rientrata a quanto pare, il sereno è tornato. Nonostante la giovane età, Belen Rodriguez ha già una carriera brillante alle spalle e ancora oggi continua ad essere alla conduzione di programmi di grande successo. Ma sapete quanto guadagna la bella argentina? Cifre da capogiro.

Cifre stellari per la showgirl argentina

Belen Rodriguez è senza dubbio una delle showgirl più complete e professionali del piccolo schermo. Amatissima dai telespettatori, ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Da tanti anni in Italia, ha già all’attivo la conduzione di programmi di grande successo e ancora tutt’oggi continua ad essere una acclamata e richiestissima conduttrice e personaggio televisivo.

Oltre che ad affermarsi sul piccolo e sul grande schermo, Belen ha imposto la sua presenza anche sui social network che hanno fatto crescere ancora di più la sua popolarità ma anche il suo patrimonio. Su Instagram è seguita da oltre 10 milioni di follower con i quali condivide ogni momento della sua vita privata e professionale.

Insieme alla sorella Cecilia Rodriguez ha ideato anche una linea di costumi, Me fui e anche una linea di abbigliamento Hinnominate, insieme all’altro fratello, Jeremias Rodriguez. Insomma, non possiamo certo dire che Belen non si dia da fare.

Molti si sono chiesti però quanto guadagni la bella showgirl argentina. Ecco svelata la curiosità. Fonti certe hanno rivelato che la bella Belen, solo nel 2018 ha guadagnato all’incirca 4 milioni di euro.

Attualmente, invece, la Rodriguez percepirebbe una cifra non inferiore a 30 mila euro per una singola serata o evento in cui debba assicurare la sua presenza. Quando prese parte al festival di Sanremo nel 2011 come valletta, le fu corrisposto un cachet di 150 mila euro mentre in un evento che si è tenuto a Napoli per la fiera degli sposi, avrebbe chiesto ben 25 mila euro per garantire la sua presenza solo per un’ora e mezzo. Insomma, cifre stellari per la stella della TV.