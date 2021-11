Terme, in queste strutture ci potrai andare (quasi) senza pagare 1 euro

By

Le proprietà delle terme sono note da tempo, sono state utilizzate per curare malattie della pelle e per le loro proprietà antinfiammatorie, inoltre migliorano la qualità del sonno.

Nelle terme, dai bagni e dai getti, si ottiene il rilassamento dei muscoli, sia i dolori alla schiena, che i dolori reumatici e muscolari si attenuano fino a sparire. Inoltre migliorano anche i problemi digestivi, urinari e della prostata.

Benefici delle terme

Fare un bagno alle terme equivale a bagnarsi in una piscina riempita con acqua proveniente da una fonte naturale. Le acque sono arricchite con sostanze minerali provenienti dalle rocce. Ci sono diverse fonti termali le cui acque hanno del cloruro di sodio (sale da cucina), e dell’anidride carbonica, ma anche altri elementi quali lo iodio, calcio, ferro, a volte un po’ di zolfo.

Non c’è niente di più rilassante che recarsi alle terme, un luogo dove farsi coccolare, perché le terme fanno bene anche allo spirito e migliorano la qualità del sonno. Concedersi del tempo per rilassarsi ha tanti vantaggi aggiuntivi, come una mente chiara e una maggiore produttività una volta terminato il trattamento!

Contro l’invecchiamento

Molti trattamenti termali possono effettivamente aiutare a combattere l’invecchiamento. I trattamenti viso sono noti per aiutare a ritardare e prevenire l’insorgenza delle rughe stimolando le cellule della pelle e idratandola.

Combatte acciacchi e dolori

I dolori generali sono un evento comune per molti, possono derivare dall’esercizio fisico, perché si dorme su un materasso non idoneo e a causa dei lunghi periodi di tempo passati ad una scrivania.

Un ottimo modo per alleviare questi dolori è attraverso un massaggio rilassante, sia per tutto il corpo che concentrato sulle aree problematiche, un aiuto per rilassare completamente il tessuto muscolare.

Un aiuto nella perdita di peso

Ci sono diverse teorie quando si tratta della relazione tra i trattamenti termali e la perdita di peso, ma molti sostengono l’esistenza di una relazione tra i due. I trattamenti termali caldi aprono i pori della pelle, aiutano il corpo ad allontanare le tossine e lo incoraggiano a bruciare calorie.

Inoltre, i massaggi dei tessuti profondi possono aiutare il corpo ad abbattere i depositi di grasso attraverso la pressione e la frizione esercitata sulla pelle. Naturalmente, questo dovrebbe essere combinato con la dieta e l’esercizio fisico per avere un effetto profondo.

Bonus terme

I cittadini che lo desiderano possono accedere al Bonus Terme, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali selezionati, per un massimo di 200 euro.

Di seguito la lista degli enti termali accreditati per richiedere il bonus terme:

Val d’Aosta

QC Terme Pré-Saint-Didier

Piemonte

Fons Salutis – Terme di Agliano (Asti)

Lombardia

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Qc Terme Bormio – Vecchi (Sondrio)

Bormio Terme (Sondrio)

Terme di Boario (Brescia)

Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo (Pavia)

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Terme di Trescore (Bergamo)

Veneto

Abano Grand Hotel – (Abano Terme, Padova)

Il bonus va richiesto dai cittadini direttamente agli stabilimenti termali che si sono accreditati sulla piattaforma. Si può richiedere un solo bonus, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.