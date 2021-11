Il sale ha data di scadenza? Se SÌ, buttalo subito | Cosa ti stai mangiando

Il sale può essere conservato a tempo indeterminato, molto dipende dalle condizioni dell’imballaggio e da come viene riposto in casa.

Mentre il sale in sé non ha una data di scadenza, i prodotti di sale che contengono iodio o i condimenti che contengono altri ingredienti come spezie, colori e aromi possono deteriorarsi nel tempo.

Cibi e date di scadenza

La conservabilità di un alimento indica il tempo che intercorre dalla sua preparazione al suo deterioramento. In gioco però possono entrare ulteriori fattori come la temperatura, la luce, l’umidità o la presenza di ossigeno che possono farla variare.

La durata di un alimento varia molto a seconda della sua natura e del metodo di conservazione utilizzato, quindi la durata di conservazione del latte o dei succhi, in frigorifero, una volta aperto è di 3-4 giorni, pesce e verdura prodotti a base di carne per 3 giorni, gelato nel congelatore, i biscotti o la cioccolata in un luogo fresco e asciutto e le lattine e le conserve si conservano in condizioni ottimali per più di 6 mesi.

È molto importante differenziare gli alimenti con una data di scadenza dagli alimenti con una data di consumo preferita, poiché le connotazioni sanitarie dopo questa data sono molto diverse.

Il sale come metodo per conservare i cibi

La conservazione sotto sale è uno dei metodi più antichi nella storia dell’uomo. Pancetta, prosciutto crudo, e pesci come: merluzzo aringhe, acciughe o verdure come olive e capperi sono conservate da anni sotto sale. Ma anche loro portano stampato sulla confezione una data di scadenza.

Il sale al contrario non ne ha. Ma non è il solo, anche lo zucchero non ha la data di scadenza, non hanno scadenza le bevande con una gradazione superiore a 10º, oppure i vini liquorosi aromatizzati o simili Perfino le gomme da masticare non hanno le date di scadenza. Ma la lista potrebbe essere più lunga.

LEGGI ANCHE —> Sale da cucina: quale comprare al supermercato e quale assolutamente evitare

Allora cosa dovremmo fare se abbiamo acquistato del sale che porta una data di scadenza? Nulla solo gettarlo via, o usarlo non per scopi alimentari. In quanto potrebbe aver subito dei trattamenti particolari e contenere degli elementi che lo rendono deteriorabile.