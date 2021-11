Il nome del frutto e della pianta cachi (kaki) è di origine asiatica, ma la pianta dei kaki è chiamata con diversi nomi nel mondo.

La pianta è conosciuta con il nome di albero della pace in quanto alcune piante di kaki sono sopravvissute alla bomba atomica che ha colpito Nagasaki nel 1945. In Giappone il frutto dei cachi è noto anche come “loto del Giappone”. Le prime coltivazioni infatti risalgono alla Cina e al Giappone nell’VIII secolo.

Le fantastiche proprietà dei cachi

In ogni stagione dell’anno troviamo alcuni frutti di stagione, cioè quelli che si raccolgono in quei mesi e che di solito si mangiano in quel periodo. Si consiglia di consumare questi frutti al posto di altri perché sono nel loro massimo splendore, il che significa che possono garantire tutte le loro proprietà e benefici.

Per quanto molti credano che in estate sia il momento in cui gli alberi ci offrono più frutti, anche durante l’inverno troviamo una grande quantità di frutti ideali per i mesi più freddi.

Particolarmente abbondanti sono gli agrumi, che si distinguono per il loro grande apporto vitaminico e, soprattutto, per la loro vitamina C, indispensabile per combattere il freddo invernale.

I cachi ricchi di vitamina C possono essere differenziati in base al loro contenuto di tannini, dando luogo a varietà astringenti o non astringenti.

Cachi astringenti Contengono più tannini di quelli non astringenti, ed è per questo che il frutto può causare stitichezza, se consumato in grandi quantità. I cachi morbidi e maturi sono più delicati, con una polpa morbida, gelatinosa, simile alla marmellata. Cachi non astringenti Questi sono i più popolari a loro consistenza è dura, in alcune varietà simile alla mela dal gusto croccante.

Caratteristiche di un frutto di stagione

Le sue proprietà nutritive variano a seconda del tipo di cachi, generalmente hanno:

alto contenuto di acqua e carboidrati . In quest’ultimo sono inclusi gli zuccheri naturali della frutta, che sono fruttosio e glucosio.

. In quest’ultimo sono inclusi gli zuccheri naturali della frutta, che sono fruttosio e glucosio. Bassa quantità di proteine ​​e grassi.

Fibre naturali di tipo solubile, in percentuali non molto elevate. Nello specifico il nutrizionista evidenzia la presenza della ” pectina “, presente anche in altri frutti come la pera, che fornisce la consistenza gelatinosa.

Ricco di vitamine A,B e C.

Betacarotene.

Potassio.

Come per la zucca, il suo colore sorprendente è dovuto alla presenza del beta-carotene, noto anche come provitamina A, in quanto suo precursore.

I molteplici benefici per l’organismo

Potrebbe essere uno dei frutti di stagione meno conosciuti, perché nonostante abbia molti benefici per il nostro organismo, il cachi ha molto zucchero ed è considerato uno dei frutti che fa ingrassare se mangiato in eccesso.

Tuttavia, concentrando l’attenzione sui suoi benefici, occorre ricordare che questo frutto è composto principalmente da acqua e ha proprietà diuretiche e idratanti che sono perfette da includere nella nostra dieta.

La fibra che contiene, rende il cachi un frutto ideale per chi ha problemi di digestione. Svolgono due azioni principali: da un lato favoriscono l’assorbimento dei nutrienti nello stomaco e, dall’altro, assicurano che le scorie non rimangano nel corpo.

La fibra aiuta a stimolare il transito intestinale e a regolare la digestione. Inoltre, purificano l’intestino e proteggono lo stomaco, combattendo così contro le malattie che colpiscono l’apparato digerente.

Grazie alla sua ricchezza di antiossidanti, il cachi aiuta a combattere le malattie coronariche e prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Ma quando si tratta di mantenere il cuore sano, il frutto non è l’unico da considerare: anche le sue foglie sono molto benefiche.

Ricchissimo di vitamina C, il cachi ovviamente fa molto bene anche al sistema immunitario. Lo rafforza e quindi ci aiuta a combattere meglio un gran numero di malattie, come raffreddori e influenza. Una difesa utile per preparare il nostro corpo ai nemici invernali!

Il potassio contenuto nei cachi ne fa un valido aiuto per i muscoli. Si tratta di un minerale presente anche nella crema di mele, nell’ananas e nelle zucchine. Il suo consumo è l’ideale per gli atleti, poiché è vitale per il funzionamento dei muscoli .

Senza contare che il potassio è benefico per il sistema nervoso e l’equilibrio idrico. Nel cachi sono presenti minerali e vitamine

del gruppo B, sodio, ferro, fosforo, calcio ...insomma un frutto stagionale da non lasciarsi sfuggire!