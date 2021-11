Serena Bortone, ha un compagno e dei figli? La verità è tutt’altra

Serena Bortone, ha ottenuto un successo incredibile, grazie al suo programma pomeridiano Oggi è un altro giorno. In pochissimo tempo è diventata una delle conduttrici più amate di sempre, proprio per questo, i suoi fan sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata.

Purtroppo non sappiamo molto della vita privata di Serena Bortone, lei ha sempre voluto proteggere la sua privacy dai “ficcanaso”, ma poco tempo fa la conduttrice ha svelato la verità.

Serena Bortone, vita sentimentale

Senza dubbio, grazie al successo ottenuto da Oggi è un altro giorno, è diventata rapidamente uno dei volti più amati di Rai Uno. La sua bravura, simpatia ed empatia l’hanno resa molto amata e famosa.

La sua carriera inizia negli anni ottanta, quando è approdata su Rai Tre. Ha lavorato in tantissimi programmi molto importanti, tra cui: Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda Lubrano, Mi manda Rai Tre e Agorà.

Lei è anche una giornalista politica e di reportage molto importante. Come vi abbiamo raccontato, alle spalle ha una carriera importante. Ma riguardo la sua vita privata cosa sappiamo? lei ha sempre cercato di non far trapelare nulla, ma proprio poco tempo fa ha svelato la verità, scopriamo se è sposata e ha figli.

La vita sentimentale della conduttrice

Purtroppo, Serena Bortone a causa della sua eccezionale carriera ha trascurato molto la sua vita privata. Nel corso di un’intervista, infatti, avrebbe rivelato di non essersi mai sposata e ad oggi è single:

“Non sono mai stata sposata. Mai avuto figli. Il matrimonio non fa per me. Sono molto indipendente. Quanto all’amore, sono sempre innamorata. In questo momento posso dire di non avere un amore in particolare, ma non escludo che arrivi”.

Inoltre, la giornalista ha anche parlato della questione ‘figli’: “Non ho mai considerato la maternità come qualcosa d’identitario. La parola rimpianto non mi appartiene, non torno mai sul passato ragiono sul presente e sull’immediato futuro”.

Lei è una donna molto indipendente e concentrata sulla carriera, magari incontrare una persona che le può far battere il cuore potrebbe essere una grande distrazione. Ma come ha rivelato Serena “Non escludo il cambiamento, nella mia vita le porte sono sempre aperte”.

LEGGI ANCHE –> Sai quanto guadagna Serena Bortone? Il suo stipendio è a 6 cifre

LEGGI ANCHE –> Serena Bortone, il segreto rivelato lascia di sasso: nessuno se lo immaginava

La famosa conduttrice è pronta ad innamorarsi, ma al momento è super focalizzata sul suo lavoro, che le ruba tantissimo tempo. Il suo amatissimo pubblico sarà comunque felice per lei se un giorno incontrerà il principe azzurro.