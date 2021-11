Isabella Ricci, la sua vita fuori da Uomini e Donne: tutt’altro che ordinaria

Isabella Ricci fuori da Uomini e donne ha una vita tutt’altro che statica. Sapete che cosa fa? Scopriamolo insieme.

Isabella Ricci è la nuova rivelazione di Uomini e donne. La bellissima dama ha una vita dinamica e ricca di impegni. Sapete che cosa fa fuori dagli studi Mediaset? Ve lo raccontiamo noi. Tutti i dettagli.

La vita di Isabella fuori da Uomini e donne

Isabella Ricci è la famosa dama di Uomini e donne che nell’ultima edizione sta facendo tanto discutere. Acerrima nemica di Gemma Galgani, sembra però aver spodestato quest’ultima dal trono che detiene da ormai ben 12 anni.

Isabella sta facendo molto parlare di sé non soltanto per la sua bellezza ma anche per la sua eleganza e intelligenza. Colta, preparata, sempre chic ed elegante, sono tantissimi gli uomini che si sono invaghiti di lei e che sono arrivati alla corte di Maria De Filippi per corteggiarla e conoscerla.

Isabella sembra una donna d’altri tempi. Sapete però che cosa combina fuori dagli studi di Uomini e donne? Ecco qualche dettaglio sulla sua vita per nulla ordinaria.

Cosa fa Isabella nella vita di tutti i giorni

Colta e intelligente, Isabella ha tutte le carte in regola per far cadere gli uomini ai suoi piedi. La bellissima dama ha sempre dato grande spazio alla cultura e come ha affermato in un’intervista rilasciata proprio al Magazine di Uomini e donne, ha dedicato buona parte della sua vita agli studi.

La bellissima dama si è laureata in lettere all’Università La Sapienza di Roma ottenendo una laurea in archivistica. Non ha però deciso di lavorare in questo settore e da tanti anni si dedica a tutt’altro.

Forse non tutti sanno che Isabella ha una grande passione per gli animali. Ha preferito infatti mettere da parte i suoi studi umanistici decidendo di diventare una imprenditrice. Oggi Isabella lavora nel campo del pet caring ed è socia insieme ad alcuni amici di diverse aziende che si occupano della fornitura di materiali per la cura degli animali domestici.

La società si chiama Pet Village e al momento conta più di 50 dipendenti e collaboratori in tutta Italia. L’obiettivo di Isabella è di estendersi anche all’estero. Proprio nella sua azienda si trattano prodotti di marchi famosi come Inodorina che è stata spesso pubblicizzata anche in televisione per la pulizia dei cani. Questo prodotto è stato anche sponsorizzato dalla famosa influencer Paola Turani nella fiera di Bologna nel 2018.

Prima ancora di diventare socia di Pet Village, Isabella aveva già lavorato a contatto con gli animali infatti è stata una allevatrice di boxer e responsabile di una società che si occupava di alimenti per animali.