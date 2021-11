Hai vecchi cuscini in casa da buttare? NON lo fare: perché è importante non farlo

I nostri vecchi cuscini potranno essere riciclati per creare dei fantastici pouf, tende da campeggio o persino una cuccia per il cane.

Non dobbiamo buttare i nostri vecchi cuscini. Quest’ultimi, infatti, potranno essere utilizzati per creare un sacco di nuovi oggetti utili per la casa. Andiamo a vedere, quindi, come andare a riciclarli in maniera facile e veloce. Anche i cuscini più belli, infatti, a causa del passare del tempo, si rovineranno e andranno necessariamente sostituiti ma non per questo andranno gettati nella spazzatura.

Con i nostri vecchi cuscini potremo creare una bellissima cuccia per cani e gatti

Il nostro primo consiglio è rivolto agli amanti del campeggio e a chi piace passare la notte fuori. Il nostro cuscino, all’occorrenza, infatti, potrà diventare il “pavimento” della nostra tenda e permetterci di sdraiarci in totale comodità. Non solo oggetti per il nostro giardino, con i cuscini potremo creare anche dei bellissimi pouf da mettere in salotto o in camera da letto. Crearlo sarà molto facile, basterà unire insieme diversi cuscini fino a creare un unica grande federa che andremo a riempire fino ad ottenere un pouf di tutto rispetto.

Dai cuscini, inoltre, potremo ricavare anche delle cucce per i nostri animali domestici. In questo caso però ci sarà un pò più di manodopera, infatti, con l’ausilio della stoffa dovremo andare a creare i bordi del nostro lettino per animali. Anche quest’ultimi, inoltre, così come il pouf, andranno imbottiti. Non solo, il cuscino potrà essere portato in giardino ed usato per sederci mentre lavoriamo al giardino. Stare molte ore a curare il proprio orto in piedi o in ginocchio, infatti, può affaticarci il doppio, per questo sarà importante un qualcosa di comodo su cui sedersi.

Basterà poco per dare nuova vita al nostro cuscino

Non solo, anche creare un semplice ferma porta o un para spifferi sarà semplicissimo. Per farlo basterà piagare il nostro cuscino fino a dargli la forma congeniale per poi imbottirlo. Non solo, i nostri vecchi cuscini saranno perfetti per proteggere piccoli oggetti durante il trasloco. Perché usare del pluriball, infatti, quando abbiamo a disposizione a costo zero dei fantastici cuscini?

Infine, semplicemente potremo rimettere a nuovo i nostri cuscini donandogli un nuovo aspetto grazie a delle decorazioni o cambiandogli federa. Insomma i cuscini sono uno di quegli oggetti evergreen che possono essere riutilizzati in qualsiasi momento e per questo motivo gettarli via potrebbe essere un grave errore.