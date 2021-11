Molti sono gli scontri che si verificano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Pare infatti che l’ultimo sia avvenuto proprio tra la bella Soleil Sorge e Raffaella Fico, in cui le due showgirl non se le sono mandate a dire. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip scontri tra i concorrenti

Sicuramente non è facile convivere con circa venti persone all’interno di una stessa casa. Lo sanno bene i concorrenti del Grande Fratello Vip che spesso e volentieri si trovano ad avere degli scontri molti forti tra loro. Si sa bene che non è facile poter gestire tante persone all’interno di una casa, ma è anche vero che ci sono alcuni che partono con il piede di guerra nei confronti di alcune persone. Lo sanno bene i concorrenti che spesso si sono scontrati tra loro non solo per problematiche più serie ma anche per situazioni davvero banali. in particolare parliamo soprattutto di alcuni personaggi che proprio in questo periodo stanno risuonando di più sulla bocca del gossip. Parliamo infatti della bella Soleil, di Gianmaria, di Sophie e dell’ultima uscita Raffaella Fico.

In particolare tra le due concorrenti, Solei e Raffaella, non è mai scorso buon sangue. Le due infatti si sono sempre punzecchiate a vicenda senza mai nascondere un antipatia da entrambe le parti. Nell’ultima puntata però pare che le due si siano scontrate in modo molto forte.

Scontro tra la Raffaella e Sorge

Le due concorrenti infatti, nell’ultima puntata del Grande Fratello hanno avuto uno scontro molto accesso. In particolare dopo l’uscita dalla casa della bella Raffaella, la stessa è voluta rientrare all’interno del programma, questa volta non per salutare i suoi amici d’avventura ma per avere un confronto con Soleil. La bella showgirl napoletana infatti ha voluto ribadire all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che determinate espressioni nei suoi confronti non sono passate inosservate. La Fico infatti ha voluto chiarire che le offese e le ingiurie volate sulla sua persone ovviamente avranno una conseguenza. La Fico infatti ha fatto intendere alla Sorge che è partita una denuncia nei suoi confronti per le offese ricevute:

“Ci si può stare vicini o ignorare ma all’interno di una casa ci sono affermazioni che non vanno fatte che offendono la dignità delle persone..” Ha affermato la Fico

d’altro canto però la Sorge risponde in modo freddo e cinico alle parole della showgirl napoletana:

“Spero di essere una mamma e una donna migliore di te”

Insomma un confronto per niente pacifico da parte delle due showgirl ma del resto c’era d’aspettarselo. La Sorge sembra non temere le ” minacce” della Fico e come sempre con il suo atteggiamento altezzoso si fa scivolare elegantemente addosso le parole della showgirl napoletana.