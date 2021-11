L’amatissimo rapper italiano Fedez non ha sempre avuto la faccia da duro come ora. La sua foto da piccolo ti farà intenerire. Ecco com’era.

Tutti conoscono Fedez per la sua carriera musicale ma soprattutto per aver sposato Chiara Ferragni. Tempo addietro, però, il rapper era un semplice ragazzo di periferia, vittima di bullismo.

Fedez e il suo passato da ragazzo semplice

Il passato di Fedez, il famoso rapper italiano, non è mai stato un segreto. Proprio sulla sua vita, infatti, egli ha deciso di pubblicare un libro autobiografico dal titolo FAQ. A domanda rispondo, Mondadori. Numerosi altri dettagli della sua vita, però, sono stati svelati ai fan. Ad esempio, sono state pubblicate diverse foto di quando Federico Leonardo Lucia era un bambino.

Fedez era un semplice ragazzino di periferia, precisamente di Buccinasco (Milano), era un po’ sovrappeso e per questo era preso di mira dai bulli. E’ stato lui stesso a raccontare che i bulli, in alcune occasioni, gli hanno rubato persino le scarpe.

Suo padre faceva il magazziniere e, quindi, non poteva permettersi alcuni lussi che molti suoi coetanei esibivano. Un esempio? Il motorino che lui non aveva. Tutto questo contesto, faceva sì che Fedez non fosse molto socievole. Anzi, piuttosto che conformarsi a certe cose, preferiva fare l’opposto, come per esempio ascoltare della musica piuttosto che un’altra.

La foto da bambino

Lo stesso Fedez ha raccontato che la sua non era la classica famiglia da copertina. Soltanto grazie al suo lavoro, infatti, ha potuto permettersi, insieme ai suoi genitori alcuni lussi come, ad esempio, andare in albergo. Dopo il suo successo, il padre Franco ha continuato a fare il magazziniere mentre la madre è diventata la sua manager personale.

Prima della popolarità, dei tatuaggi, del fisico palestrato, c’era un bambino insicuro ma, nonostante questo, sempre con il sorriso sulle labbra. E’ così che Fedez appare al grande pubblico nella foto che arriva direttamente dal suo passato. Nell’immagine, probabilmente una foto tessera, il rapper avrà avuto circa otto anni.

Messe a confronto, la foto del passato con quella attuale, non sembrerebbero nemmeno la stessa persona ma la genuinità è la sua bellezza d’animo sono palesi. Traspaiono dagli occhi di Federico bambino come negli occhi di adulto. Forse è stato proprio il suo background a farlo diventare il rapper tanto amato ed il marito e padre devoto che è oggi.