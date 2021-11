Ambra Angiolini, i reali motivi della fine con Renga | Finalmente tutta la verità

Ambra Angiolini è nota per essere una talentuosa attrice ma anche per i gossip che ha alimentato. Uno su tutti: la separazione con Renga.

Dopo tanti anni, viene a galla il vero motivo per cui Ambra Angiolini e il cantante Francesco Renga hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio.

Ambra Angiolini e la sua seguitissima storia d’amore

Oggi Ambra Angiolini è una talentuosa attrice. La sua carriera, però, è iniziata diversi anni fa, quando era soltanto una ragazzina. I non più giovanissimi la ricorderanno sicuramente sul piccolo schermo a Non è la Rai.

Si può dire che la sua vita sia stata sotto i riflettori da sempre. L’interesse del pubblico si è poi intensificato quando Ambra Angiolini ha sposato l’amatissimo cantautore Francesco Renga. La coppia si è messa insieme intorno al 2000. Dalla loro unione sono nati due figli: Jolanda e Leonardo.

I due si erano incontrati in una radio. Da quel momento in poi, iniziarono a telefonarsi. Soltanto dopo un lungo corteggiamento, ne nacque una relazione vera e propria. Ambra e Francesco erano giovani, famosi ed affascinanti. Ci volle poco affinché diventassero la coppia amata da tutti.

Dopo più di 11 anni, i due si sono poi separati ufficialmente nel 2015. Una decisione che ha lasciato molto delusi i fan, proprio quelli che hanno sempre sperato nel finale da favola per la coppia. Il motivo della loro rottura non è stato chiaro fino ad oggi.

Una separazione necessaria

E’ stata la stessa Ambra Angiolini a raccontare il perché della separazione nel corso del rilascio di alcune interviste. L’attrice avrebbe voluto che la coppia non morisse ma la realtà era un altra. Ecco perché, decise di prendere in mano le redini della situazione e chiedere lei la separazione. Un vero e proprio atto d’amore. La separazione è stata descritta da lei stessa come una fasciatura per una ferita che continuava a sanguinare.

Prima di rendere pubblica la loro separazione, però, i due cercarono di rimettere insieme i pezzi e capire cos’è che non andava. Il motivo della rottura, non appena avvenne, venne accreditato ad un ipotetico tradimento di Renga.

LEGGI ANCHE—> Ambra Angiolini non ci sta: stavolta si ribella

Oggi i due non hanno mai smesso di vedersi. Del resto sono ancora genitori dei loro figli e, proprio per loro, sono sereni e civili tra di loro. Ambra Angiolini, nelle ultime settimane, ha mostrato un grande affiatamento con la figlia. Entrambe si sono fatte un tatuaggio per ricordare un momento difficile. La Angiolini, infatti, ha da poco rotto con Massimiliano Allegri.