Pippo Baudo, i reali rapporti con Katia oggi: totalmente inaspettati

Quella tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è stata una delle storie d’amore più discusse di sempre. Entrambi molto famosi con una carriera impeccabile alle spalle. Ma in che rapporti sono oggi? scopriamolo.

Nonostante siano passati diversi anni, la storia tra l’attuale gieffina e lo storico conduttore continua ad appassionare il pubblico. Scopriamo i motivi della loro rottura e che rapporto hanno oggi.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: la storia d’amore

Loro due sono stati una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Un amore durato ben 20 anni con tantissimi alti e bassi. In passato, il conduttore raccontò che ci tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, infatti, dopo poco tempo si sono sposati a gennaio nel 1986 nel Municipio di Militello, alle porte di Catania.

Nonostante i 10 anni di differenza d’età tra loro c’è sempre stata una bellissima armonia e complicità, ma non è bastato per non litigare, proprio per questo nel 2004 hanno deciso di dirsi per sempre addio e Katia ha abbandonato definitivamente la loro casa a Roma.

Entrambi hanno un carattere molto forte, ma allo stesso tempo sono molto emotivi, infatti, il divorzio non è stato affatto facile, soprattutto per Pippo Baudo, dato che proprio in quell’anno è stato anche licenziato dalla Rai. Dopo la rottura il loro rapporto si è spezzato, ma sono riusciti a ricucirlo? scopriamolo.

Il loro legame oggi

I due hanno avuto vari scontri, ma Katia ha sempre ammesso che Pippo è stato uno dei grandi amori della sua vita, anche se la mancanza di figli ha segnato profondamente il loro legame. Nonostante le accuse e le liti furiose, sono riusciti a far rifiorire il loro “amore”, infatti, oggi sembrano molto sereni. Ma come ha raccontato la Ricciarelli non c’è nessun ritorno di fiamma.

Anche se l’attuale gieffina, poco tempo fa ha raccontato che avrebbe sposato di nuovo Pippo Baudo. Come vi abbiamo rivelato prima, sono stati molto innamorati, un amore intenso e incredibile che poche volte capita nella vita.

Oggi si vogliono bene e hanno un bellissimo rapporto. La cantante attualmente si trova dentro la casa del Grande Fratello Vip, magari Pippo non perderà l’occasione per salutarla davanti a milioni di telespettatori.