Fenomeno Pop It, attenzione a questi giocattoli famosissimi | Dannosi per la salute

Questa è stata l’estate del Pop It, ogni anno c’è un nuovo giocattolo che, senza che i bambini parlino e trovino un accordo tra loro, si espande gradualmente di scuola in scuola fino a diventare di moda ovunque.

Il Pop It è un giocattolo che ha piccole vesciche che puoi inserire ed estrarre tutte le volte che vuoi, è la cosa più semplice del mondo e non hai bisogno di abilità speciali per usarlo.

Fenomeno Pop It

I fidget spinner andavano di moda nel 2017, erano dei gadget che giravano senza sosta nelle mani dei bambini e non… loro non sono tornati di moda ma abbiamo una nuova versione di gadget nel 2021, il loro nome è Pop it .

Negli ultimi mesi, questo semplice giocattolo in silicone con le bolle da far scattare, ha riscosso un enorme successo nei parchi giochi infatti rapidamente è diventato il gioco preferito dei bambini. Ma di cosa stiamo parlando? Niente elettronica o tecnologia avanzata, ma un semplice pluriball di nuova generazione che può scoppiare all’infinito.

Realizzati in silicone, vengono venduti a un prezzo che può variare tra 1€ e 10€, questi Pop-It possono essere di tutti i colori e le forme. In effetti s tratta di una novità, la cui invenzione risale agli anni ’70.

I giocattoli sono una parte importante e divertente dello sviluppo di ogni bambino. Ma possono anche comportare rischi associati al loro uso. Il soffocamento e l’ asfissia da aspirazione sono i maggiori rischi per i bambini fino a 3 anni, che tendono a mettersi in bocca degli oggetti. Pertanto, è importante che i genitori controllino la sicurezza dei giocattoli dei loro figli e li controllino mentre giocano.

Sequestrati giochi dai Nas di Reggio Calabria

Sono proseguite le operazioni dei Nas, che, in questo caso a Reggio Calabria, hanno sequestrato 150 giocattoli tipo Pop It, dal momento che sono privi del marchio CE e delle indicazioni sulla sicurezza dei bambini e sul corretto utilizzo per evitare danni alla salute. Il rivenditore sarà multato fino a 10mila euro.

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno impedito la vendita di oltre 1,5 milioni di giocattoli per Halloween che potevano essere pericolosi, cui è seguito il sequestro da parte dei Nas a Reggio Calabria destinati ai bambini.