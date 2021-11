Uomini e Donne, anche un’ex tronista ne è stata vittima | La denuncia da brividi

Un’ex tronista di Uomini e donne rivela il suo dramma. Ecco di chi si tratta e cosa le è accaduto. I fan sono rimasti senza parole.

I fan sono scioccati. Un’ex tronista amatissima di Uomini e donne ha confessato il suo dramma parlando sui social e lasciando tutti a bocca aperta. Ecco di chi si tratta e che cosa le è accaduto.

La denuncia dell’ex tronista di Uomini e donne

Anche lei ne è stata vittima. Una amatissima ex tronista di Uomini e donne ha raccontato il dramma che ha vissuto nei mesi scorsi e le sue parole hanno fatto raggelare il sangue dei followers.

L’ex tronista di cui stiamo parlando ha preso parte all’edizione 2018/2019 di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Qualche giorno fa, la bellissima influencer e conduttrice radiofonica, ha raccontato il dolore vissuto e ha finalmente ha trovato il coraggio di liberare il suo cuore da un peso che si portava dentro da tanto tempo. Vediamo chi è lei e che cosa ha raccontato.

La confessione da brividi dell’ex tronista di Uomini e donne

Arriva una confessione sconvolgente da parte di un’ex tronista di Uomini e donne. Amatissimo personaggio televisivo, influencer e attualmente anche conduttrice radiofonica, la ragazza di cui stiamo parlando ha partecipato all’edizione 2018-2019 di Uomini e donne uscendo dallo studio del salotto dei sentimenti mariano con il suo attuale fidanzato.

Stiamo parlando della partenopea Teresa Langella, fidanzata con l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso. In alcune sue Instagram stories, la bella napoletana ha parlato di una situazione terribile che ha vissuto e che non riusciva più a nascondere.

La Langella ha confessato di essere stata molestata da un medico chirurgo durante una visita di controllo. Teresa ha affermato di aver taciuto questo dolore per tanto tempo perché si sentiva in colpa e a disagio con sé stessa. Finalmente però supportata anche dalla famiglia e dal fidanzato ha avuto il coraggio di raccontare la verità e liberarsi di un peso terribile che affliggeva il suo cuore.

Lo scorso giovedì 21 ottobre si è tenuta anche la prima udienza. Teresa ha denunciato il medico che ha abusato di lei e l’ha portato in tribunale. La partenopea ha affermato che parlare con il giudice di quello che ha vissuto e delle sensazioni che ha provato è stato catartico, una liberazione per lei che adesso ha il cuore ferito ma sicuramente più leggero.

Teresa Langella ha anche confessato ai suoi followers di aver capito che non c’è nulla di cui vergognarsi, che non è lei ad essere in difetto ma la terribile persona che ha compiuto un gesto così atroce. Teresa ha voluto condividere questa sua storia per spronare altre donne vittime di violenza a parlare e non tenere nascosto tutto dentro.