UeD, La famosissima Dama si dichiara all’opinionista: pubblico sbalordito

Il pubblico si è accorto di una forte simpatia che c’è tra l’opinionista e una dama del trono over di UeD. Avete capito di chi si tratta? rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

A UeD nascono amori e anche amicizie, è proprio quello che è accaduto all’interno dello studio tra un opinionista e una dama: ecco di chi stiamo parlando.

UeD, un’amicizia speciale

Gianni Sperti e Tina Cipollari, gli opinionisti più amati di Canale 5 sono apprezzati e odiati allo stesso tempo. Non usano mezzi termini e non le mandano mai a dire. La loro opinione a volte può essere troppo dura, ma grazie alla loro sincerità e schiettezza riescono a creare dei momenti di leggerezza e divertimento.

Entrambi sono molto amici, ma Gianni Sperti ha stretto un’amicizia importante anche con un’altra donna all’interno del programma. Stiamo parlando di Ida Platano, uno dei volti maggiormente discussi del parterre femminile.

Nel suo percorso a UeD l’abbiamo vista gioire e anche piangere, soprattutto per la storia con il cavaliere Riccardo Guarnieri, che è terminata dopo una serie di alti e bassi. Dopo la fine della loro storia d’amore, lei ha deciso di rimettersi in gioco, ma le critiche non mancano affatto, anche se a prendere le sue parti c’è sempre Gianni Sperti.

La loro amicizia è davvero speciale, lui la conosce meglio di tutti dato che anche dietro le quinte hanno avuto modo di vedersi. L’opinionista la capisce e spende sempre bellissime parole nei suoi confronti.

Ida Platano e Gianni Sperti

Tra l’opinionista e la dama si vede chiaramente il bene che si vogliono. I telespettatori e anche il resto dello studio di UeD si sono accorti che hanno un legame davvero speciale. Anche sui social non mancano le dimostrazioni d’affetto. Si scambiano like e commenti, proprio come due veri amici.

Quando Ida stava male per il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri, Gianni c’è sempre stato per lei. L’opinionista era l’unico a consolarla e a dimostrarle il proprio sostegno, mentre alcuni le dicevano che era lei che sbagliava a tornare ogni volta tra le braccia del cavaliere.

Alcune persone però hanno insinuato che tra la Platano e il ballerino, ci potesse essere qualcosa di più, ma i due hanno sempre confermato che la loro amicizia è veramente forte ed unica.