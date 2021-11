Torta al cioccolato senza burro, olio e senza farina | Da leccarsi i baffi

By

Torta al cioccolato senza burro per chi vuole ridurre l’apporto calorico mantenendo il piacere della gola, una torta si scioglie in bocca.

Fare una deliziosa torta al cioccolato senza farina non deve intimidire! Questa semplice ricetta con questi pochi ingredienti e senza burro farà leccare il piatto a tutti.

Torta al cioccolato senza burro

Perché possa funzionare questa ricetta è necessario un qualche tipo di grasso, quel grasso proviene dal cioccolato (burro di cacao). Inoltre poiché non c’è farina, questa torta rimane estremamente tenera, morbida e umida. La consistenza è vicina a questi brownies all’olio d’oliva che si sciolgono in bocca, ma il centro rimane morbido.

Ecco la ricetta per questa torta al cioccolato facile e super soffice!

Ingredienti

3 uova,

300 g di cioccolato,

100 g di frutta secca mista,

100 g di zucchero,

150 g di ricotta,

50 g di amido di mais,

60 ml di liquore amaretto (una tazzina ),

14 grammi di lievito per dolci.

Preparazione

Iniziate la preparazione della torta al cioccolato facendo sciogliere il cioccolato nel forno a microonde o in alternativa a bagnomaria utilizzando un pentolino. Nel frattempo frullate la frutta secca e lo zucchero, l’amido di mais e anche il lievito per dolci. Per li intolleranti al lievito possono evitare di aggiungerlo. e montare glia albumi a neve.

Una volta che il cioccolato è fuso, possiamo aggiungere la ricotta e mescolare bene, in seguito vanno aggiunte le tre uova, mescolando con le fruste fino ad ottenere un composto più chiaro e uniforme.

Ora siamo pronti ad aggiungere il mix di frutta secca, zucchero e lievito, mescoliamo e aggiungiamo 60 ml di liquore a piacere (potete in alternativa usare del caffè, acqua o rhum).

Mescolate bene e versate infine in una tortiera per crostata dai bordi alti da 25 cm, che avremo rivestito con della carta da forno. Decoriamo la superficie della torta con la frutta secca e inforniamo a 160/170 gradi per circa 50 minuti.