Silvia Toffanin senza parole con Raffaella Fico: “Puzzi”

Raffaella Fico ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta la conduttrice: ecco cosa ha raccontato.

Il racconto di Raffaella Fico ha lasciato sconvolto l’intero pubblico di Verissimo, anche la conduttrice non ha potuto credere a ciò che ha sentito: scopriamo cosa è successo.

Il drammatico racconto di Raffaella Fico a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha ospitato, nel salotto di “Verissimo”, Raffaella Fico dopo essere stata definitivamente eliminata dal Grande Fratello Vip, dopo 13 anni dalla sua prima partecipazione al reality. Durante l’intervista ha ripercorso tutti i momenti più importanti della sua vita, sia piacevoli e sia tristi.

Ovviamente non poteva mancare l’argomento “Mario Balotelli”. La loro storia è stata davvero molto turbolenta e affollata. Dal loro amore è nata una bellissima bambina di nome Pia.

Per Raffaella, sua figlia è il dono più prezioso che le ha donato, ma all’inizio il calciatore non voleva neanche riconoscerla, proprio per questo, a darle una mano c’era sempre sua mamma Antonietta e suo fratello. Sin da piccola, la bambina ha sofferto di bullismo, è stato davvero un brutto colpo per l’ex gieffina che ha dovuto e deve ancora oggi combattere contro il razzismo.

La figlia di Raffaella Fico, vittima di razzismo

La figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli ha subito sulla sua pelle la cattiveria della gente sin da quando andava all’asilo. Raffaella in più occasioni, anche all’interno del Grande Fratello Vip, ha raccontato diversi episodi spiacevoli che rimarranno per sempre impressi nella mente della loro famiglia.

All’asilo una bambina non voleva dare la mano alla piccola Pia perché definita di colore in maniera dispregiativa. Raffaella Fico ha voluto anche rivelare quale frase l’ha segnata particolarmente.

Una compagna della figlia le disse: “Puzzi, voi potete vendere solo ai semafori”. Parole pesanti che hanno spezzato il cuore della loro famiglia. Il tema del razzismo le sta molto a cuore perché è una terribile piaga sociale che va combattuta sempre per far sì che episodi del genere non accadano più.