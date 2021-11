Sbucciare i cachi: l’hai sempre fatto nel modo sbagliato | La regola d’oro

Sbucciare i cachi, piccoli frutti delle dimensioni di un pomodoro, si può usando semplicemente gli strumenti della tua cucina.

Esistono diverse varietà di cachi, ma la maggior parte ha un sapore delicato e simile al miele.

Un delicato frutto autunnale

I cachi possono essere di colore giallo, rosso o arancione, ne esistono diverse varietà, ma la maggior parte ha un sapore delicato e simile al miele. Questo frutto originario dell’Oriente, simboleggia l’autunno si tratta di un frutto energetico per la quantità di zuccheri contenuta al suo interno.

Per la presenza di potassio dei cachi ne fanno un buon diuretico e depurativo, mentre il contenuto in fibre, rende questo frutto un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza (proprietà lassative).

I cachi stanno benissimo da soli o nelle ricette per dare un tocco di dolcezza in più. La buccia di un cachi è sicura da mangiare, ma può avere una consistenza forse troppo croccante. Puoi sbucciare un cachi rapidamente usando gli strumenti della tua cucina per goderti il ​​gusto di mangiare la tua frutta in pochissimo tempo.

Come sbucciare i cachi

I cachi vanno sbucciati in base all’uso che ne volete fare, ma in compenso si tratta dii un operazione che richiede poco tempo. Iniziate lavando i cachi con dell’acqua fredda strofinando delicatamente l’esterno con le mani per rimuovere lo sporco o detriti che potrebbero essersi depositati sulla buccia.

Se lo desiderate potete eliminate le foglie dalla parte superiore del cachi prima di iniziare a tagliare a metà nel senso della lunghezza il frutto o a fette secondo l’uso che volete farne.

Se il frutto è piuttosto soffice risulterà difficile tagliarlo a fette: per gustarlo al meglio si può semplicemente dividerlo a metà con un coltello e mangiarlo con un cucchiaio.

Con i cachi più croccanti una volta tagliati gli spicchi basterà far scorrere il coltello affilato e ricurvo sotto la pelle nella parte superiore della fetta. Per sbucciare il frutto intero, possiamo utilizzare lo stesso impiegato per pelare le patate.