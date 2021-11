Milly Carlucci, l’amara rottura con l’ex marito | Finalmente tutta la verità

Siamo abituati a vedere Milly Carlucci sempre con il sorriso sulle labbra ma non tutti sanno che il passato le ha riservato momenti difficili, soprattutto per quanto riguarda “l’amore”.

Milly Carlucci, non ha bisogno di presentazioni, ma è senza dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzata della televisione italiana, grazie al suo programma di successo Ballando con le stelle.

Milly Carlucci: vita privata

Milly Carlucci è sempre al centro dell’attenzione per il suo seguitissimo programma, Ballando con le stelle. La sua eleganza e la sua professionalità l’hanno portata ad essere una delle conduttrici più amate.

Alle spalle ha una carriera impeccabile, ma non tutti conoscono perfettamente la sua vita privata, dato che ha sempre cercato di proteggere la sua privacy. Milly Carlucci non è mai stata sotto i riflettori per i suoi flirt, questo perché è stata sempre accanto ad un unico uomo da oltre trent’anni.

Si sono conosciuti da adulti quando ormai erano indipendenti, realizzati e con una mente ben più matura, infatti, il segreto per un amore così duraturo è sempre stato il rispetto. Ma anche loro hanno affrontato momenti davvero difficili, non facili da superare come capita ad ogni coppia: scopriamo di più sul loro amore.

La “rottura”

Con il suo sorriso e l’energia di una ragazzina, Milly Carlucci è riuscita a conquistare Angelo, suo marito con il quale è sposata dal 1985. Dal loro amore sono nati anche due figli Angela e Patrick.

Loro sono sempre stati una coppia affiatata, ma è accaduto anche un triste episodio che non è passato inosservato. La Carlucci desiderava dare al mondo un terzo figlio, ma l’uomo non è mai stato d’accordo.

Il loro amore ha superato anche questa difficoltà, dimostrando di essere coraggiosi e soprattutto innamorati. Però, le riviste e i siti di gossip non si sono fermati e hanno addirittura parlato di divorzio.

Proprio per questo Milly Carlucci ha smentito subito il pettegolezzo, dicendo: “Sosteneva che io avevo deciso di produrre creme di bellezza e che mio marito non era d’accordo. In fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla Polizia Postale“. Una fake news che sicuramente ha lasciato a bocca aperta la coppia, ma non li ha di certo separati.