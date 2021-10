Uomini e Donne, trapelato il nome del nuovo tronista: i fan esultano

Sapete chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne che prenderà il posto di Joele Milan? Proprio poco fa è stata lanciata questa notizia bomba che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco di chi si tratta.

Dopo la cacciata di Joele Milan, Maria De Filippi ha scelto un tronista semplice e genuino. Si tratta di una vecchia conoscenza che il pubblico ha davvero apprezzato: sapete di chi stiamo parlando? rimarrete stupiti.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Dopo Joele Milan, il tronista che ha tentato di ingannare la redazione di Uomini e Donne, arriverà un nuovo ragazzo molto apprezzato dal pubblico del dating show di Canale 5. Si tratta di Matteo Ranieri, ex corteggiatore dell’attuale gieffina Sophie Codegoni. A lanciare questo gossip bomba è stato proprio il blogger pugliese Amedeo Venza nelle sue Instagram Stories:

“E’ stato invitato senza essere avvisato del discorso del troni! Gli è stato mostrato il suo percorso con una clip e poi è arrivata la proposta: vuoi essere il nuovo tronista? E lui ha risposto: “non so se sono pronto”. Il pubblico applaudiva e alla fine ha accettato”.

Appena la notizia è divenuta virale, il pubblico è impazzito. Matteo aveva colpito tutti per la sua semplicità e timidezza. Purtroppo, dopo essere uscito dal programma con la Codegoni, la loro storia d’amore non è andata a buon fine ed ora è pronto a rimettersi in gioco e innamorarsi di nuovo.

Chi è Matteo Ranieri

Come tutti sappiamo, il giovane ventiseienne, originario di Recco in provincia di Genova, è stato la scelta della Codegoni nella scorsa edizione di Uomini e Donne. Dopo pochi giorni dall’uscita del programma hanno deciso di lasciarsi.

La rottura è stata proprio annunciata da Sophie Codegoni attraverso il suo profilo Instagram. I due non si sono lasciati nei migliori dei modi, infatti, ci sono stati vari scontri sempre sui social. Di Matteo sappiamo che è un lottatore professionista e lavora anche in un’azienda di infissi.

Senza dubbio non passa inosservato, dato che ha decine di tatuaggi sparsi per il corpo. Ma il pubblico non si è lasciato condizionare dall’apparenza e lo ha apprezzato sin dal primo momento per la sua educazione e sincerità. Siamo sicuri che non deluderà affatto le aspettative.