Jasmine Carrisi, il prima e il dopo: com’è cambiata la figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi bella più che mai. La figlia del cantante di Cellino San Marco, Al Bano e della showgirl pugliese, Loredana Lecciso è diventata una bellissima donna. Ecco la strabiliante trasformazione.

Il radicale cambiamento di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è la bellissima e talentuosa figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia ha anche un altro figlio, Albano Junior, soprannominato affettuosamente Bido.

Mentre la primogenita ha deciso di seguire le orme del padre e di spopolare nel mondo dello spettacolo, il fratello ha scelto una strada diversa, preferendo rimanere lontano dai riflettori, gossip e pettegolezzi.

Jasmine si è fatta conoscere per la sua partecipazione come giudice a The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici. Questa esperienza tra l’altro condivisa insieme al padre, ha rappresentato per lei un trampolino di lancio.

A The Voice Senior abbiamo potuto già notare delle differenze estetiche rispetto alle prime apparizioni televisive. Avete fatto caso alla sua trasformazione fisica? Jasmine è cambiata tantissimo.

Il prima e dopo della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi è cambiata tantissimo rispetto al passato. Le sue prime apparizioni televisive risalgono a quando aveva poco più di 10 anni.

Paffutella, capelli lunghi, lisci e biondi e occhi dolcissimi, la piccola di casa Carrisi aveva conquistato tutti con la sua infinita dolcezza. Oggi Jasmine si è trasformata ed è diventata una bellissima giovane donna.

Sempre più somigliante alla mamma Loredana, la figlia di Albano ha rinnovato completamente il suo look. Jasmine Carrisi ha detto addio ad abiti eleganti e sempre chic prediligendo un abbigliamento molto più casual e sportivo.

Più volte l’abbiamo vista a The Voice alternare uno stile semplice fatto di jeans e maglie larghe, da vera trapper, con uno sobrio e mai eccessivo. In più occasioni è stata beccata a sfoggiare bellissimi tailleur color pastello che esaltano il suo incarnato roseo.

In fondo però Jasmine si sente sempre una principessa e non rinuncia ad indossare anche abiti pomposi e fiabeschi che non passano di certo inosservati. La piccola Carrisi ha fatto poi crescere i capelli, optando più volte per la frangia che esalta ancora di più i suoi occhi magnetici.

Jasmine ha schiarito anche ulteriormente i suoi capelli. Il biondo cenere scuro della sua chioma è stato sostituito da una tonalità di biondo più chiaro che valorizza decisamente i suoi bellissimi occhi chiari. Insomma, la trasformazione di Jasmine è strabiliante. La figlia di Albano è bellissima.