Elisa Isoardi, sbuca la foto con il papà | Sono identici FOTO

Avete mai visto il papà di Elisa Isoardi? Non ci crederete mai ma sono identici. Lo scatto dolcissimo sui social ha lasciato tutti a bocca aperta: due gocce d’acqua!

Elisa Isoardi -lettoquotidiano.itLa famosa conduttrice è sempre molto attiva sui social. Non perde mai l’occasione per pubblicare momenti della sua quotidianità, stavolta lo scatto è davvero dolcissimo: vediamolo.

Elisa Isoardi, il dramma con suo padre

Non tutti sanno che la bellissima conduttrice, ha sofferto in passato, soprattutto per la sua famiglia. Suo papà era un agricoltore e sua mamma titolare di una lavanderia. Purtroppo non andavano più d’accordo e si sono separati quando Elisa aveva solamente tre anni.

La separazione porta sempre grande dolore, soprattutto per i figli e la conduttrice lo sa molto bene. Proprio per questo, lei non ha avuto sempre un bel rapporto con l’uomo, infatti, viveva con sua madre.

La mancanza della figura paterna l’ha fatta molto soffrire durante la sua infanzia, ma oggi ha un bellissimo rapporto con suo papà e nessuno mai potrà spezzare un legame così forte e speciale.

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, lei rivelò: “Con mio padre abbiamo un rapporto legato alla fede. Lui è molto devoto, ci vediamo e parliamo di santi, è bello no? Sono molto credente e praticante, anche se l’ho sempre tenuto per me”.

L’uomo, ormai, appare spesso sul profilo Instagram di Elisa, dove lei pubblica i suoi affetti e la sua quotidianità, infatti, è proprio quello che è accaduto proprio poco fa.

L’incredibile somiglianza

Poco fa, la famosa conduttrice, ha pubblicato uno scatto con il suo dolce papà. Entrambi bellissimi e molto affiatati. Dai loro occhi si può vedere che c’è un amore fortissimo, ma soprattutto possiamo notare la clamorosa somiglianza.

La foto è davvero bellissima, Elisa al fianco di lui che gli dà un bacio dolcissimo sulla guancia e proprio grazie a questo bacio si possono mettere a confronto i due volti e vedere che sono proprio due gocce d’acqua.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi, ecco svelati i motivi della rottura con Matteo Salvini

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi manda totalmente in tilt il web: solo ricoperta da schiuma

Sicuramente può capitare a tutti di litigare con i propri genitori, ma l’importante è capire gli sbagli e lasciarsi andare tutto alle spalle per fare la pace. Il post ha ricevuto tantissimi commenti e mi piace, anche questa volta Elisa Isoardi ha emozionato i suoi follower.