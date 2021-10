Zucca di Halloween ripiena al forno, solo 20 minuti

By

La zucca di Halloween è quasi pronta, non c’è che da attendere domenica per dare il via alla kermesse annuale degli abiti terrificanti di Halloween.

Molti pensano che Halloween sia una festività tutta americana dove ci si veste con un costume spettrale o creativo. Adulti e bambini vanno in giro fino al tramonto per raccogliere caramelle dai vicini o riunirsi con gli amici per un raduno inquietante…

Indietro alle origini

Siamo talmente abituati a vederla come una tradizione americana, da dimenticare che in realtà, la festa autunnale non è iniziata affatto negli Stati Uniti.

Infatti, la storia di Halloween risale a migliaia di anni fa, alla celebrazione celtica di Samhain ( capodanno celtico), una festa che segnava la fine della stagione del raccolto e l’inizio di un nuovo anno.

Il giorno cadeva anche in un momento in cui il velo tra i vivi e i morti si assottigliava, quando i vivi potevano comunicare con i cari estinti nel regno degli spiriti.

Dunque la tradizione di Halloween nasce in Irlanda. In seguito arriva negli Stati Uniti da numerosi emigranti, alla ricerca di una nuova terra, fuggivano da una terribile carestia avvenuta nell’800.

I Celti credevano anche che la comunicazione spirituale di Samhain rendesse più facile ai sacerdoti celtici, o druidi, predire il futuro, secondo la Storia. Per placare i loro dei, costruivano falò e sacrificavano raccolti e animali. Gli abitanti dei villaggi partecipavano anche alle cerimonie dei falò indossando teste e pelli di animali.

Zucca di Halloween al forno

Una sorpresa indicata per l’occasione simbolo della festa di Halloween la zucca ripiena al forno. Un’alternativa sfiziosa per una cena con gli amici ad Halloween!

Ingredienti

Zucca violina 1,4 kg (o qualsiasi zucca a piacere)

Pomodorini 150 g

Ceci precotti scolati 125 g

Fagioli cannellini precotti scolati 125 g

Porri 70 g

Nocciole intere spellate 50 g

Olive nere denocciolate 30 g

Aglio 2 spicchi

Olio extravergine d’oliva 40 g

Timo 4 rametti

Rosmarino 4 rametti

Origano fresco q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione

Iniziate la preparazione della la zucca dividendola a metà per il lato più lungo, quindi asportate, aiutandovi con un cucchiaio, i semi e i filamenti contenuti al suo interno.

Raccogliete 200 g di polpa della zucca in una ciotola. Ponete la zucca su una teglia in cui avrete messo carta forno e condite con i rametti di rosmarino e il timo, 20 g di olio e gli spicchi di aglio sbucciati e divisi a metà.

Mettete a cottura le due metà della zucca che avete condite in forno statico preriscaldato a 180° per 20 minuti. Versate insieme alla polpa della zucca i ceci e i fagioli precotti scolati.

Lavate i pomodorini e tagliateli in quarti, le olive e il porro saranno tagliati a rondelle, quindi tritate grossolanamente le nocciole. Unite al ripieno i pomodorini, le olive, i porri, le nocciole, salate, pepate e profumate con l’origano fresco. Quando la zucca è giunta a cottura, ponetela fuori dal fuoco e farcite con il ripieno e infornate a 190° per circa 20 minuti. Quando la zucca ripiena è pronta, sfornate e lasciatela intiepidire prima di servirla.