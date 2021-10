Senza dubbio uno dei personaggi più conosciuti e amati della televisione italiani è il Gabibbo. Il grande pupazzo rosso, ogni sera all’ora di cena, entra nelle case di milioni di persone. Ma chi si nasconde sotto al costume? scopriamolo.

Rosso, gigante, simpatico ed ironico è stato ideato da Antonio Ricci. Il Gabibbo ha fatto la storia di Striscia la notizia, uno dei programmi di punta delle Reti Mediaset: conosciamo meglio la sua identità.

Striscia la notizia, tutto sul Gabibbo

Il Gabibbo è nato con lo storico programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia, anche se è apparso in altri diversi programmi, tra cui: Cultura Moderna, Veline, Velone e Paperissima Sprint.

In quest’ultima trasmissione, lui ha ricoperto il ruolo di conduttore insieme a delle showgirl molto famose come: Serena Grandi, Miriana Trevisan, Michelle Hunziker, Roberta Lanfranchi, Éva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Maddalena Corvaglia.

Agli inizi il grande pupazzo oltre a far divertire con la sua fantastica ironia, era anche un inviato ed era impegnato a portare alla luce i torti che alcuni cittadini subivano, infatti, è stato soprannominato il “vendicatore rosso”. Il Gabibbo ha fatto la storia con i suoi incredibili sketch, apprezzati da piccoli e grandi. Ma sapete chi si nasconde dentro al costume? rimarrete sorpresi.

Chi c’è sotto lo storico pupazzo

In molti conosceranno il grande Gero Caldarelli, il mimo che ha indossato il costume del Gabibbo dal 1990 al 2017. Lui è stato anche un grande attore, alcuni lo ricorderanno nel famosissimo film di Maurizio Nichetti Ratataplan.

Purtroppo, dopo una lunga e dolorosa malattia, Caldarelli muore nel 2017 e il suo posto lo prende Rocco Gaudimonte, allievo di Gero. Invece, per quanto riguarda la voce è proprio Lorenzo Beccati; autore televisivo che ha collaborato con Ricci per Drive In, Paperissima Sprint, Estatissima Sprint e ovviamente anche Striscia La notizia.

Gaudimonte, proprio come Gero, è un attore e comico italiano che ha studiato danza da autodidatta e per poi entrare in una delle scuole più importanti di Milano. Ma prima di entrare a far parte della storia della televisione italiana con il ruolo del Gabibbo ha collaborato anche con personaggi dello spettacolo di un certo livello, tra cui il grande Maurizio Costanzo e Simona Ventura.