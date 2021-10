Ricetta “da paura” con i Pavesini | Semplicissima e buona per grandi e piccini

Ricetta “da paura” con i Pavesini per un dolce facile facile da preparare per in nostri bambini, in occasione della festa di Halloween!

Ci siamo la festa di Halloween è arrivata e cosa c’è di più goloso che preparare dei biscottini genuini che mettano un po’ di “paura” e tanta allegria?

Ricetta “da paura” con i Pavesini

La notte di Halloween è una notte magica fatta di scherzetti e travestimenti che cade il 31 ottobre. I bambini la adorano e la aspettano con la stessa gioia con la quale aspettano il Natale.

Ai bambini piace tanto Halloween, cosi come amano guardare film di paura o ascoltare storie di fantasmi, un modo di mettere alla prova il proprio coraggio, allora mettiamoli alla prova con dei mini vampirini dai denti aguzzi!

Ingredienti

1 confezione di Pavesini classici e 1 confezione di Pavesini al cacao.

150 gr. di lamponi (freschi o congelati)

20 gr. di zucchero a velo

200 gr. di ricotta vaccina

9 marshmallow bianchi

Marmellata di lamponi q.b.

Pasta di zucchero bianca

1 cubetto di cioccolato fondente

Preparazione

Iniziamo la preparazione di nostri biscotti paurosi frullando i lamponi insieme con la ricotta e lo zucchero, fino ad ottenere una crema morbida.

Per ricavare degli adorabili dentini tagliate i marshmallow in pezzettini di circa mezzo centimetro.

Ora proseguiamo con la farcitura dei Pavesini con la crema di lamponi, facendo aderire i marshmallow alla crema lungo il bordo dei biscotti.

Per la creazione di nostri biscottini paurosi aggiungiamo un po’ di marmellata e chiudiamo il sandwich.

Volendo dare un maggiore effetto facciamo delle palline di pasta di zucchero che useremo per fare gli occhi. Per disegnare l’iride facciamo fondere il cioccolato al microonde o in alternativa a bagnomaria.

Infine per ottenere dei terribili denti aguzzi, con la pasta di zucchero modellate anche dei triangolini, che fungeranno da denti da vampiro.

Ora siete pronti per accogliere i vostri piccoli con un tenero dolcetto o scherzetto!