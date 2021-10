Raimondo Todaro, com’è finita veramente con Milly | La verità dopo mesi

Raimondo Todaro e Milly Carlucci, in che rapporti sono oggi? Ecco come stanno le cose da quando Todaro ha detto addio a Ballando con le stelle. Tutti i dettagli.

Come è davvero finita tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci? Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Ballando con le stelle hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Raimondo Todaro, com’è finita con Milly Carlucci

Milly Carlucci è la famosa conduttrice di Ballando con le stelle che da tanti anni è al timone di questa trasmissione che tanto piace ai telespettatori. Il format prevede l’esibizione di Vip con maestri di danza super esperti. Ogni anno nuovi concorrenti si mettono in gioco sfidandosi a colpi di passi di danza.

Raimondo Todaro invece è un ballerino talentuosissimo che per tanti anni ha collaborato con Milly Carlucci in veste di insegnante di danza. Attualmente è invece professore ad Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro ha lasciato quindi Milly Carlucci per passare sulla rete del Biscione. La bella conduttrice di Ballando con le stelle non ha preso molto bene questa notizia e i rapporti tra Milly e Raimondo si sono improvvisamente raffreddati. Come vanno le cose tra di loro oggi? Come è davvero finita la questione? Finalmente svelata la verità.

La verità in attesa sul rapporto tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci

Prima che iniziasse la nuova edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha dovuto fare i conti con una situazione molto complicata: Raimondo Todaro, uno dei migliori insegnanti di danza del talent show, ha dichiarato sui social senza preavviso che avrebbe lasciato la RAI per dedicarsi a nuove esperienze lavorative.

Milly Carlucci non ha affatto digerito questo abbandono a sorpresa e ha preferito chiudere i rapporti con il ballerino. Ebbene sì, oggi tra i due la situazione è ancora piuttosto tesa. In un’intervista rilasciata proprio dalla conduttrice di Ballando con le stelle a un giornalista di Oggi, la Carlucci interrogata su Todaro ha affermato che non vuole parlare di persone che non fanno più parte della sua vita.

Ha però specificato che non nutre rancore nei confronti di Todaro perché ha fatto delle scelte diverse ma non ha intenzione di rilasciare dichiarazioni su chi non fa più parte del cast di Ballando con le stelle.

Insomma, anche se Milly si dichiara pacifica nei confronti di Todaro, tra i due sembra esserci ancora qualche conto in sospeso. Todaro per la Carlucci ha sempre riservato invece delle parole molto carine ringraziandola in più occasione per l’opportunità lavorativa che gli ha offerto per tanti anni. Le loro strade al momento sono separati e chissà, se i due un giorno si chiariranno.