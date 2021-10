Eros Ramazzotti su Wanda Nara: “tra noi c’è grande…”

Eros Ramazzotti avrebbe scritto a Wanda Nara in seguito allo scandalo venuto fuori fra lei ed il suo compagno, il giocatore ex Inter Mauro Icardi.

La crisi di coppia che ha colpito il calciatore ex di Inter e Sampdoria Mauro Icardi e Wanda Nara avrebbe finito per coinvolgere persino Eros Ramazzotti. Secondo alcune voci, infatti, l’ex marito di Michelle Hunziker si era avvicinato molto alla showgirl in queste settimane a dir poco movimentate. Ad intervenire e chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato lo stesso cantante, intervistato in esclusiva da “Oggi“.

L’amicizia fra Eros Ramazzotti e Wanda Nara va avanti da dieci anni

Eros ha specificato come tra i due non ci sia nulla tranne che una grande amicizia che va avanti da più di dieci anni. Questa, inoltre, non è la prima volta, come ha ribadito lui stesso, che Ramazzotti si trova costretto a difendersi da alcune accuse riguardo la sua vita privata. Con Wanda, dunque, non ci sarebbe nessuna tresca amorosa, anzi, i due hanno persino frequentato la stessa palestra a Milano per qualche tempo.

Ramazzotti, quindi, con queste parole ha chiuso definitivamente il discorso: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita”. L’uomo, oltre a definire chiaramente infondate le insinuazioni partite in questi giorni, le ha trovate decisamente inopportune.

Per il momento si è riuscito ad evitare il divorzio

Da parte l’ex moglie di Maxi Lopez, inoltre, non sarebbe arrivata alcuna aggiunta o smentita, probabilmente anche a causa della situazione ancora non chiara con Icardi. Quest’ultimo, infatti, avrebbe tradito la moglie con China Suarez scatenando un vero e proprio polverone. Dopo settimane di tira e molla però la situazione si sarebbe tranquillizzata con l’attaccante che ha scritto una lettera alla consorte che avrebbe evitato, almeno per ora, il divorzio.

LEGGI ANCHE —> Eros Ramazzotti, visto dove vive? L’appartamento da scapolo è lussuosissimo

LEGGI ANCHE —> Eros Ramazzotti, i motivi dell’addio a Marica | Finalmente la triste verità

Nello scritto, pubblicato integralmente dai media argentini, Mauro ha ricordato a Wanda che padre e patrigno esemplare è stato e come quel tradimento sia stato solo uno stupido errore. Attualmente, quindi, la showgirl sembra stia temporeggiando magari in attesa di capire se l’uomo è davvero pentito per il suo gesto.