Carlo Verdone e Christian De Sica hanno una donna in comune: è bellissima

Carlo Verdone e Christian De Sica sono due tra gli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Entrambi hanno avuto e continuano ad avere una splendida carriera costellata da tanti successi.

Christian è il figlio del più famoso Vittorio De Sica. Ha recitato in diverse pellicole di grande successo come Sapore di mare diretto da Carlo Vanzina e Vacanze di Natale. Inizia poi un sodalizio professionale con Massimo Boldi che perdura ancora tutt’oggi.

È con loro che nasce il genere dei ‘cinepanettoni’ che continua a riscuotere ancora grande successo. Carlo Verdone, ha anche lui una carriera brillante alle spalle ed è senza dubbio uno degli attori più amati della commedia italiana.

Ha recitato proprio come Christian De Sica in pellicole di grande successo come Bianco, Rosso e Verdone, In viaggio con papà, Compagni di scuola, Viaggi di nozze, Io, loro e Lara, solo per citare alcuni successi. Sapete che i due attori hanno una donna in comune che fa battere loro il cuore? Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è la famosa donna contesa dai due attori

I due famosi attori condividono l’amore per una stessa bellissima donna che ha rapito il loro cuore. Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di Silvia, una donna intelligente e talentuosa che ha lavorato per tanti anni nel mondo dello spettacolo come produttrice di pellicole e spettacoli teatrali.

Ma chi è Silvia? Vi diamo un altro indizio: il suo cognome è Verdone. Esatto, avete capito bene, Silvia Verdone è non solo la sorella di Carlo Verdone ma anche la moglie di Christian De Sica! Questo significa che i due attori, sono cognati.

Silvia Verdone, come abbiamo accennato poc’anzi, ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte, come produttrice teatrale e televisiva. È apparsa però negli anni 70 sul palcoscenico come Signorina buonasera.

Ha sposato Christian De Sica nel 1980, i due si sono conosciuti quando erano molto giovani. La coppia ha due bellissimi figli, Maria Rosa e Brando. La prima è un’imprenditrice di moda, il secondo invece, un attore e regista proprio come il padre e il nonno. Attualmente Silvia continua a lavorare come produttrice ma è anche la manager del marito.