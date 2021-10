Instagram, è rivoluzione totale: la nuova funzionalità fa sognare gli utenti

By

In arrivo una nuova funzionalità Instagram che fa sognare gli utenti: si tratta di una rivoluzione totale. Vuoi sapere qual è? Continua a leggere la guida e scopri di quale funzione si tratta.

Instagram ha annunciato che tutti gli utenti potranno inserire link all’interno delle loro Storie sul social network, una funzione limitata agli account verificati o con più di 10.000 follower.

Instagram ha annunciato che la nuova funzionalità porterà interessanti vantaggi e benefici alle aziende e agli stores, che potranno inserire link ai prodotti direttamente all’interno delle Storie.

Instagram aggiungerà una nuova funzionalità

La piattaforma di condivisione di immagini Instagram ha introdotto una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di condividere link sulle loro storie.

La società di proprietà di Facebook ha introdotto la funzione di collegamento per tutti i suoi utenti. La nuova funzionalità Instagram è stata lanciata in precedenza solo per utenti selezionati.

Coloro che condivideranno fake news perderanno l’accesso. Già nel mese di giugno, Instagram aveva annunciato che la funzione di inserire link sarebbe stata introdotta solo per le storie.

I link possono essere utilizzati da chiunque, oltre che dagli account aziendali che si collegano ai loro prodotti.

Instagram: come aggiungere links all’interno delle Stories?

Ecco gli steps attraverso i quali si possono aggiungere links all’interno delle Stories:

carica contenuti nella tua storia

seleziona lo strumento adesivo dalla barra di navigazione in alto

tocca l’adesivo “Link” per aggiungere il link desiderato e tocca “Fine”

posiziona l’adesivo sulla tua storia, come altri adesivi, e tocca l’adesivo per vedere le variazioni di colore.

Instagram: a chi è indirizzata la nuova funzionalità?

La società afferma che la condivisione dei link è utile per gli account di tutte le dimensioni e tipi, motivo per cui sta espandendo l’accesso per consentire a tutti di condividere ciò che vogliono nelle storie.

In passato, la condivisione dei link è stata ampiamente utilizzata da creatori e aziende per indirizzare i loro spettatori a un sito Web per saperne di più su un prodotto, leggere un post, iscriversi a un servizio e altro ancora.

“Abbiamo preso questa decisione sulla base del feedback che abbiamo sentito dalla community su quanto sarebbe stato importante per i creatori e le aziende di tutte le dimensioni beneficiare della condivisione dei link per crescere nello stesso modo in cui fanno gli account più grandi”,

ha detto Instagram in una nota.

L’espansione di oggi è il primo step per ampliare l’accesso alla condivisione dei link su Instagram per tutti gli utenti. Vale la pena notare che Instagram non consente ancora il collegamento diretto nei post.