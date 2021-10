Caduta Libera, cosa si nasconde sotto la botola | Finalmente la verità

By

Caduta Libera è il famoso game show condotto dal bravissimo e amatissimo Gerry Scotti. La particolarità di questa trasmissione è la botola in cui cadono i concorrenti eliminati. Ma sapete che cosa si nasconde sotto di essa? Svelata finalmente la verità.

Caduta libera, cosa c’è sotto la botola

Caduta Libera è un famoso game show in onda dal 2015 su canale 5 nella fascia preserale condotto sempre dal bravissimo Gerry Scotti. In che cosa consiste il gioco? Semplicemente, il conduttore pone delle domande ai concorrenti che si sfidano a colpi di quiz.

Chi sbaglia finisce per essere eliminato e saluta il pubblico e il presentatore lasciandosi cadere in una botola che lo risucchia. Molti si sono però chiesti che cosa si nasconde sotto questa botola. Finalmente dopo tanto tempo, svelata la verità.

Ecco cosa c’è sotto la botola

Caduta Libera è tra i game show che ha riscosso nel corso delle sue varie edizioni sempre grande successo. Alla conduzione di questo programma c’è stato sempre Gerry Scotti, il re dei quiz per eccellenza, ritenuto da molti e l’erede artistico di Mike Bongiorno.

Caduta Libera è una trasmissione che tanto piace ai telespettatori per la sua dinamicità. Non si tratta infatti di un game show statico, ma al contrario molto movimentato e divertente.

I concorrenti che si sfidano a colpi di domande e risposte, hanno come obiettivo il raggiungimento della finale e la conquista del montepremi. Nei vari gironi però ogni concorrente viene fatto fuori perché ad alzare la coppa dei campioni sarà solo uno.

Chi viene eliminato, cade in una botola che sembra inghiottire il concorrente. In molti si sono domandati che cosa si nasconde sotto questa botola perché quando il concorrente vi cade dentro, le telecamere non riprendono mai che cosa c’è sotto di loro.

Finalmente è stata svelata tutta la verità e sapete chi l’ha raccontata? Questo mistero è stato portato alla luce da Cecilia Rodriguez, la sorella della più famosa Belen che ha partecipato al Grande Fratello Vip numero 2.

Parlando del quiz televisivo a cui lei aveva preso parte, per l’appunto Caduta Libera, la Rodriguez ha dichiarato agli altri coinquilini che sotto la botola si nasconde qualcosa di inaspettato. Che cosa? Una vasca piena di cuscini spugnosi e morbidi!

I concorrenti dunque atterrano su una superficie alta e soprattutto morbida. Ci però delle specifiche che devono essere fatte a tal proposito. Non tutti possono possono partecipare a questa trasmissione perché non tutti possono cadere nella botola.

Per partecipare al programma di Canale 5 è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e soprattutto un peso non superiore ai 100 kg e un‘altezza non superiore ai 2 m.