Amadeus, costretto ad indossare solo certi colori: il motivo è assurdo

Avete mai notato che il bravissimo conduttore Amadeus indossa abiti che hanno sempre gli stessi colori? Ecco il motivo curioso dietro la scelta dei suoi outfit.

Perché Amadeus indossa solo certi colori

Amadeus è un bravissimo conduttore, amatissimo e seguitissimo dai telespettatori. Sposato con Giovanna Civitillo, conosciuta a L’Eredità, la coppia ha un figlio di nome Josè. Insieme sono una meravigliosa famiglia.

La carriera di Amadeus è stata costellata da grandi successi. Ama, come è stato soprannominato dai suoi colleghi, ha condotto trasmissioni che hanno riscosso enorme consenso popolare.

L’abbiamo visto alla conduzione de I soliti ignoti che ancora presenta tutt’oggi, de L’eredità e da qualche anno è al timone del famoso Festival di Sanremo che nell’edizione 2022 sarà ancora condotta da lui.

Amadeus è sempre molto elegante e adora indossare completi e abiti chic. Avete però mai notato che i colori dei suoi outfit sono sempre gli stessi? Svelato finalmente il curioso motivo dietro la scelta del suo abbigliamento.

La confessione di Amadeus

Amadeus è un uomo molto elegante, vestito sempre con completi chic e sobri. Molti telespettatori hanno fatto però caso ad un dettaglio che non è passato inosservato: Amadeus indossa abiti che hanno sempre gli stessi colori. Come mai?

A rivelare l’arcano è proprio lo stesso presentatore de I soliti ignoti che ha svelato di essere daltonico. Il daltonismo è un’anomalia visiva che si manifesta con una percezione alterata dei colori. Amadeus riesce a riconoscere solo alcune tinte come il grigio, il bianco, il nero e il blu. Quest’ultimo è il suo preferito e spesso infatti lo vediamo indossare abiti di questo colore.

Dunque il motivo per cui sceglie sempre gli stessi colori è per via del suo daltonismo. Amadeus non riesce a riconoscere tutti i colori e quindi non è in grado di abbinarli in maniera corretta. Il suo guardaroba è molto limitato ma nonostante questo, Amadeus è sempre impeccabile.

Il presentatore ha raccontato anche un particolarità su questa patologia dell’occhio. Per i daltonici, e quindi anche per lui, è difficile distinguere il verde dal rosso e quindi anche i colori del semaforo diventano un problema. Come ha risolto Ama?

Semplicemente ha imparato la posizione dei colori. Amadeus riconosce che il rosso si trova in alto del semaforo ed è il segnale che indica che deve fermarsi così come il verde ha imparato che si trova in basso e rappresenta il via libera.