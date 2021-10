Romina Power, perché indossa sempre abiti lunghi: l’insospettabile motivo

Avrete sicuramente notato anche voi che la bellissima cantante americana in pubblico si mostra sempre vestita con abiti lunghi, tuniche e scarpe basse . Sapete che dietro le scelta di questi outfit si nascondono scelte ponderate e ragionate? Vi sveliamo perché l’ex moglie di Albano si veste in questo modo .

Bellissima fin da ragazzina, anche oggi, a 70 anni, Romina Power è una donna affascinante. Capelli lunghi, sguardo seducente e occhi magnetici, l’artista americana continua a far battere il cuore di tanti uomini.

In molti si sono però chiesti perché l’artista indossa sempre abiti lunghi e scarpe basse. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto, la Power da anni ha abbracciato la fede indiana e buddista che predilige un abbigliamento largo e comodo che non metta in evidenza le forme del corpo perché è l’anima che deve essere messa in mostra e non il fisico.

In secondo luogo, Romina Power si sente più a suo agio a indossare tuniche lunghe per mascherare le sue forme morbide che hanno sostituito un corpo che un tempo era snello e longilineo.