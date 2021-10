Charlene di Monaco sta male: “Provata e dimagrita, speriamo nell’ultimo intervento”

Lo scorso 8 ottobre Charlene di Monaco si era sottoposta al terzo intervento in pochi mesi effettuato in anestesia completa.

Solamente lo scorso 8 ottobre Charlene Wittstock si era sottoposta alla terza operazione di fila in anestesia totale per risolvere i suoi problemi di salute. All’epoca la notizia fece parecchio scalpore con diversi follower della donna che hanno iniziato a temere il peggio. Sfortunatamente, come quest’ultimi avevano immaginato, le condizioni della donna non sono delle migliori tanto che alcuni insider di Palazzo Grimaldi si sarebbero addirittura sbilanciati.

A causa delle sue condizioni di salute Charlene di Monaco non sarebbe in grado di tornare in Europa

Charlene, infatti, starebbe molto male tanto che appare provata e dimagrata dopo tutti questi mesi passati a lottare con la sua malattia. L’augurio, ovviamente, è quello che con la prossima operazione tutti i problemi di Charlene Wittstock vengano risolti. Ormai, infatti, sono diversi mesi che questa convalescenza va avanti, nello specifico da quando la donna si è recata in Sudafrica. Quest’ultima aveva deciso di recarsi nel continente africano per unirsi ad una campagna di sostegno per i rinoceronti in via di estinzione.

La Principessa ha da poco detto addio al suo cagnolino

Sarebbe proprio lì, dunque, che la Principessa ha contratto una grave infezione all’apparato otorinolaringoiatrico il qual è l’ha costretta a diverse operazioni alla testa. Ma non solo, a causa delle sue condizioni di salute la donna non sarebbe stata in grado di prendere un aereo per tornare in Europa e ricevere le giuste attenzioni mediche. Una situazione però che presto potrebbe cambiare stando ad alcuni funzionari del Palazzo, infatti, Charlene sarebbe finalmente pronta per tornare nel vecchio continente.

Anche le comunicazioni, quindi, non arriverebbero in maniera semplice dall’Africa, infatti, le fonti più affidabili in questo momento sono gli stessi canali social della donna. Proprio attraverso quest’ultimi, quindi, siamo venuti a sapere come lo scorso 26 ottobre la Principessa abbia perso il suo cagnolino. Monte, questo il nome dell’animale, sarebbe stato investito come raccontato in un post Instagram. Un dolore immenso, dunque, dato che l’amico a quattro zampe riusciva spesso a tirargli su il morale ed in un momento così difficile fare a meno di lui sembrerà ancora più difficile.