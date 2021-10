Calcio e magnesio che si depositano rendono i bicchieri incrostati di calcare, tuttavia ci sono molti modi per farli tornare lucenti e brillanti.

Le cristalliere di casa non possono ospitare a loro interno bicchieri opachi o peggio ancora bicchieri incrostati di calcare, non sarebbe certo un bel vedere! Vediamo cosa fare per eliminare, senza danneggiare, questo problema dai nostri cristalli.

Come si forma il calcare nei bicchieri

La formazione del calcare è in parte una conseguenza della presenza di bicarbonato solubile nell’acqua e questa circola nei tubi. Quando diciamo che una certa acqua è “dura” intendiamo un valore dato dal contenuto totale di ioni di calcio e magnesio, per la presenza di sali solubili nell’acqua, e di eventuali metalli pesanti presenti nell’acqua.

Motivo per il quale si è spesso costretti a utilizzate tecniche di addolcimento dell’acqua, in modo da rimuovere i sali di calcio e magnesio.

I depositi di calcare non sono solo antiestetici da vedere ma hanno un effetto dannoso sulle componenti di impianti in generale, come nel caso della lavatrice. Se non vogliamo usare sostanze chimiche, che oltre ad essere inquinanti per l’ambiente sono nocive alle persone basta dotarsi di pochi elementi che abbiamo in casa per ottenere lo spesso risultato: dei bicchieri scintillanti!

Come pulire i bicchieri incrostati di calcare in modo naturale

Per pulire i nostri bei bicchieri dobbiamo dotarci di:

aceto bianco,

bicarbonato,

spugna,

bacinella.

Come fare

Immergiamo i bicchieri per 30 minuti in una bacinella contenente aceto bianco, assicurandoci che siano completamente coperti o ruotandoli di tanto in tanto. Questo sistema unito ad un po’ di sapone è utile quando vogliamo trattare i nostri “cristalli” più pregiati.

In aggiunta per rendere brillanti i nostri bicchieri opachi, possiamo cospargere il bicarbonato di sodio sudi una spugna morbida con cui strofineremo i bicchieri.

Al termine dell’operazione basterà mettere i bicchieri in lavastoviglie per lavarli come al solito. Ed ecco fatto, i segni bianchi sui bicchieri sono completamente scomparsi!

Facile, veloce ed efficiente, no? Ora sai come recuperare i bicchieri che sono stati lavati in lavastoviglie e rimuovere i segni bianchi dai bicchieri. Addio depositi di calcare e ciao bicchieri opachi, e tutto questo senza sforzo o prodotti pericolosi e costosi. Non è nemmeno necessario sciacquare i bicchieri prima di metterli in lavastoviglie dopo il trattamento. Questo è un trucco semplice ed economico per pulire i bicchieri divenuti bianchi. Facendo questa pulizia ogni 3 settimane circa, si eviterà che questo deposito bianco si attacchi ai bicchieri. Altrimenti, sarà più difficile da rimuovere. Questo trucco funziona per pulire anche caraffe, ciotole, insalatiere o vasi di vetro.