Mara Venier, perchè ha mollato Calà: la dura verità dopo anni

La storia d’amore tra Jerry Calà e Mara Venier è stata una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano, ma perché tra i due è finita? Scopriamo la verità.

Quello tra Calà e Venier è stato un amore scoppiato all’inizio degli anni ’80, purtroppo, dopo anni il loro amore è giunto al capolinea: il motivo è davvero sconcertante.

Mara Venier, i suoi amori più importanti

Mara Venier è una delle regine indiscusse del piccolo schermo. Ma è diventata famosa non solo per la sua impeccabile carriera, ma anche per la sua chiacchieratissima vita privata.

Quando è arrivata a Roma per la prima volta insieme a Francesco Ferraccini, suo ex marito, aveva 17 anni ed era una giovane ragazza madre. Successivamente ha frequentato Pier Paolo Capponi, da cui ha il secondo e ultimo figlio.

Convola poi a nozze con l’attore Jerry Calà e dopo un amore travolgente i due prendono strade diverse e lei si fidanza per un breve periodo con Renzo Arbore. Nel 2006, Mara Venier si sposa con Nicola Carraro, attuale marito della donna e i due oggi sono sempre più affiatati.

Ma la storia più discussa e chiacchierata è stata proprio quella con Jerry Calà, ma perché le loro strade si sono divise? scopriamolo.

La storia con Jerry Calà: dall’amore alla terribile rottura

I due si sono innamorati all’inizio degli anni ‘80 e si sono sposati nel 1984. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e si sono lasciati per un motivo davvero sconcertante.

La coppia decise di divorziare appena tre anni dopo il matrimonio, precisamente nel 1987. Nel corso di una recente intervista della conduttrice, rilasciata Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha rivelato alcuni retroscena davvero scioccanti.

Zia Mara ha raccontato che si lasciarono a causa del comportamento del comico. Lui l’ha anche tradita, infatti, ha dichiarato:

“Lui me ne combinava di tutti i colori […] diciamo che era birichino. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”

In quel momento Mara Venier è rimasta davvero spiazzata e da lì il loro rapporto è cambiato per sempre. Ma dopo 30 anni dal divorzio il legame si è rafforzato e sono diventati buoni amici, infatti, in occasione dei 70 anni di Calà, la conduttrice gli ha fatto una dedica davvero stupenda:

“Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita […] il nostro è stato un amore che è durato sei anni. Sei diventato mio fratello e io la tua sorellona”.

La loro storia è rimasta impressa nella mente delle persone, perché Mara e Jerry si sono separati con grande maturità senza mai portare rancore. Oggi i due si vogliono bene e malgrado le difficoltà, si sostengono sempre nel momento del bisogno.