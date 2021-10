Vasco Rossi e la storia con Barbara D’Urso: il (triste) retroscena dopo anni

Sono ormai trascorsi anni dalla rottura tra Barbara D’Urso e Vasco Rossi, ma ancora tantissimi fan sono curiosi di scoprire cosa accadde realmente: il retroscena clamoroso.

Barbara D’Urso e Vasco RossiLa famosa conduttrice Barbara D’Urso e il rocker di Zocca avrebbero vissuto una travolgente storia d’amore alla fine degli anni Ottanta, proprio mentre Vasco Rossi viveva uno dei momenti d’oro della sua carriera: scopriamo di più sul loro rapporto.

Vasco Rossi e Barbara D’Urso: vita privata

Nonostante Vasco Rossi abbia sempre preferito mantenere la sua vita privata fuori dai riflettori, è stato spesso al centro dei gossip per via delle sue storie d’amore. Lui è una vera icona del panorama musicale italiano ed è normale che tantissimi fan vogliano sempre sapere di più sulla sua vita sentimentale.

Attualmente è felicemente sposato da ben 12 anni con Laura Schmidt. I due si sono conosciuti negli anni ’80 e dal loro legame è nato Luca Rossi Schmidt. Il loro amore dura da ben 34 anni, ma per la star è come se fosse ancora il primo giorno come ha sottolineato in un’intervista a Vanity Fair di qualche anno fa.

Ma prima di Laura, la rockstar era legato alla bella e famosissima conduttrice, Barbara D’Urso, attualmente single. Anche lei ha avuto un’intensa storia d’amore nella sua vita, con Mauro Berardi, che è durata dal 1982 al 1993 e dalla quale sono nati due figli, Giammauro, 1986, ed Emanuele, 1988.

Sia Barbara D’Urso e Vasco Rossi, hanno voltato pagina dopo la fine della loro storia d’amore, ma quali sono i reali motivi della rottura? il retroscena clamoroso vi lascerà a bocca aperta.

Perché si sono lasciati?

La conduttrice e il celebre cantante sono stati insieme negli anni ’80, quando lui era all’apice della sua carriera, mentre lei si stava facendo conoscere al pubblico italiano attraverso alcuni progetti televisivi.

Tra i due scattò un vero e proprio colpo di fulmine. Barbara e Vasco erano innamorati, giovani, belli, ricchi e famosi, avevano tutto, ma all’improvviso hanno deciso di dirsi per sempre addio.

Poco tempo fa, è stata proprio Barbara D’Urso a svelare il motivo della fine del loro amore, infatti, secondo la conduttrice fu l’entourage del cantante ad ostacolare la loro relazione, consigliando a Vasco di troncare per sempre con lei, in modo che potesse concentrarsi solo sulla carriera.