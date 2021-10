Le gallette di riso hanno un indice glicemico pari a 85. Può essere quindi considerato un alimento ad ELEVATO indice glicemico. Ecco perché sarebbero potenzialmente cancerogene.

Le gallette di riso non hanno grassi, praticamente nessuna proteina e nessuna fibra. Le gallette di riso bianco sono carenti di molte vitamine e minerali presenti in quelle di riso integrale.

Gallette di riso: quali sono i nutrienti?

Nutrienti Gallette di riso Calorie 123 Proteina 2,9 grammi Carboidrati 30 grammi Grassi 0,4 grammi Fibra 0,9 grammi Folato 1% della RDI Manganese 18% della RDI Tiamina 5% della RDI Selenio 13% della RDI Niacina 12% della RDI Ferro 1% della RDI Vitamina B6 8% della RDI Fosforo 6% della RDI Rame 4% della RDI Magnesio 2% della RDI Zinco 2% della RDI

Gallette di riso: indice glicemico più elevato e aumento del rischio di diabete

L’indice glicemico (GI) è una misura di quanto velocemente il corpo umano converte i carboidrati in zuccheri che possono essere assorbiti nel flusso sanguigno.

L’indice varia da 0 a 100:

Basso Indice Glicemico: 55 o meno

Indice Glicemico medio: da 56 a 69

Indice Glicemico alto: da 70 a 100.

Gli alimenti con un Indice Glicemico basso sembrano essere migliori per le persone affette da diabete di tipo 2, in quanto causano un lento ma graduale aumento degli zuccheri nel sangue. Gli alimenti con indice glicemico più elevato possono causare picchi rapidi.

Il riso bianco ha un indice glicemico di 64, mentre il riso integrale ha un indice glicemico di 55. Di conseguenza, i carboidrati contenuti nelle gallette di riso vengono trasformati in zucchero nel sangue più rapidamente di quelli contenuti nel riso integrale. Questo può essere uno dei motivi per cui riso è associato a un rischio più elevato di insorgenza del diabete di tipo 2. In una revisione degli studi in oltre 350.000 persone, i ricercatori hanno scoperto che coloro che mangiavano il riso avevano un rischio più elevato di diabete di tipo 2 rispetto a quelli che ne mangiavano meno. Ogni porzione di riso consumata al giorno ha aumentato il rischio di diabete di tipo 2 dell’11%.

Gallette di riso: possono aumentare il rischio di sindrome metabolica

La sindrome metabolica è il nome di un gruppo di fattori di rischio che possono aumentare il rischio di insorgenza di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e ictus.

Questi fattori di rischio causano:

Alta pressione sanguigna

Glicemia ad alto digiuno

Alti livelli di trigliceridi

Aumento del girovita

Bassi livelli di colesterolo HDL “buono”

Gli studi hanno dimostrato che le persone che mangiano regolarmente grandi quantità di riso bianco hanno un rischio più elevato di sindrome metabolica.