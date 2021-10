Fiorella Mannoia, non indovinereste mai chi è il marito: famosissimo di Amici

Sapete che Fiorella Mannoia è felicemente sposata con un famosissimo di Amici? Ecco chi è il fortunato compagno della talentuosa cantante.

Chi è il marito di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia è tra le interpreti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. La sua voce da contralto e il suo carisma senza eguali, le hanno permesso di scrivere pagine importanti della storia della musica italiana.

Forse non sapete che prima di diventare la famosa cantante che è oggi, Fiorella Mannoia era una stunt-girl del cinema italiano e non solo. Per tanti anni è stata la controfigura dell’attrice Monica Vitti ma anche dell’attrice Candice Bergen e di Barbara Bach sostituendola in alcune scene del film Agente 007.

Per quanto riguarda la sua vita privata, per tanti anni Fiorella Mannoia è stata fidanzata con un famosissimo personaggio di Amici che oggi è diventato suo marito. Sapete di chi si tratta? Ecco chi è lui.

Il nome del famosissimo di Amici, marito della cantante

Fiorella Mannoia è tra le cantanti più talentuose che il mondo musicale italiano può vantare nella sua scuderia. L’artista ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Di lei sappiamo che negli anni ’70 e ’80 è stata sentimentalmente legata al suo produttore musicale, Memmo Foresi ma le cose tra i due non hanno funzionato e c’è stata una dolorosa separazione.

Successivamente ha avuto una relazione con Piero Fabrizi ma anche con lui la storia è naufragata. Dal 2007 è legata ad un famoso musicista e produttore musicale più giovane di lei di 26 anni. L’uomo che oggi è suo marito ha lavorato tanto tempo come professore ad Amici di Maria De Filippi. Sapete di chi si tratta?

Stiamo parlando di Carlo Di Francesco, ex professore di canto dell’Accademia mariana. I due si sono conosciuti proprio sul luogo di lavoro e il 22 febbraio si sono sposati segretamente.

Nonostante la differenza di età, ben 26 anni, i due non hanno mai sentito la necessità di allontanarsi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fiorella Mannoia ha affermato che la relazione con Carlo Di Francesco funziona perché è un amore aperto dove ognuno è libero di seguire le proprie passioni e dedicarsi a ciò che più ama.

Questo è il segreto del loro amore duraturo. Carlo Di Francesco prima di approdare ad Amici era un polistrumentista specializzato nelle percussioni. Ha vissuto e lavorato a Cuba e ha affiancato artisti importanti come Alex Britti e Ornella Vanoni.