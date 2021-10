Emma Marrone, la migliore amica è amata (e famosa) quanto lei: chi è

Emma Marrone è tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. Sapete chi è la sua migliore amica? È bellissima e famosa proprio come lei.

Stringere amicizie sincere per chi fa parte del mondo dello spettacolo non è sempre semplice ma Emma Marrone è stata fortunata. Sapete chi è la sua migliore amica? Non lo immaginereste mai, è bellissima e talentuosa proprio come lei.

La migliore amica di Emma Marrone

Emma Marrone è tra le cantanti più amate del panorama musicale italiano. La sua è tra le più belle voci che il pubblico abbia mai ascoltato. La sua professionalità, la sua bravura e il suo talento le hanno permesso di entrare nel cuore dei fan e di non uscirne più.

Emma Marrone è una salentina verace che si è fatta conoscere al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione ad Amici 2010, edizione nella quale ha alzato lei stessa la coppa dei campioni.

Dopo la fine della dell’esperienza nell’accademia più famosa d’Italia, Emma ha sfornato successi uno dietro l’altro con brani che sono rimasti nella storia come Amami, Dimentico tutto, Io di te non ho paura.

Nel 2011 e nel 2012 ha partecipato al festival di Sanremo e ha vinto il primo premio. Ha collaborato con diversi artisti e proprio qualche tempo fa è uscito un brano realizzato con la sua migliore amica. A tal proposito, sapete chi è la persona più cara per Emma Marrone? Non lo immaginereste mai.

Ecco chi è la famosissima artista, amica della cantante salentina

Avere amicizie sincere e persone oneste che ci circondino non è sempre semplice e Emma Marrone lo sa bene. Più volte la cantante ha affermato di non essere stata particolarmente fortunata in amore e in amicizia tuttavia, da quando è iniziata la sua scalata nel mondo della musica, Emma ha trovato un’amica che è diventata per lei come una sorella.

Sapete di chi si tratta? Stiamo parlando di un’artista apprezzatissima, bravissima, bellissima e salentina proprio come Emma Marrone. Chi altri potrebbe essere se non la mitica Alessandra Amoroso?

Ebbene sì, Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono migliori amiche da ormai 11 anni. Entrambe si sono conosciute e fatte conoscere proprio grazie ad Amici che ha rappresentato per loro un trampolino di lancio.

A causa di diversi impegni lavorativi le due non riescono a vedersi spesso ma quando hanno la possibilità si riuniscono per cantare e trascorrere momenti tranquilli insieme. Ma che cosa apprezzano particolarmente l’una dell’altra?

In un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, le due donne si sono confessate e hanno parlato della loro splendida amicizia. Alessandra Amoroso ha ammesso di apprezzare soprattutto la razionalità e la pacatezza di Emma.

Di contro, Emma ha dichiarato che l’impulsività, il sorriso e l’essere così sognatrice di Alessandra l’hanno colpita fin dall’inizio. Insomma che dire, viva l’amicizia che quando nasce tra due donne è ancora più bella.